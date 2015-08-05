Mayın saldırısında hayatını kaybeden erin annesi: Ben de Diyarbakırlıyım, Kürdüm; bu anneler niye ağlıyor?

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen mayınlı saldırıda hayatını kaybeden askerlerden Jandarma Er Abdülkadir Pektaş'ın annesi Maile Pektaş, oğlunun cenaze törenine katılan AB Bakanı Volkan Bozkır’a, "Ben de Diyarbakırlıyım, Kürdüm. Bu anneler niye ağlıyor? Bir sinek bile öldürmedim. Bunlar ne yapmaya çalışıyor" dedi.

Aslen Diyarbakırlı olan ancak ailesiyle İzmir’de oturan 21 yaşındaki Abdülkadir Pektaş, terhisine 10 gün kala, askerlerin yol güvenliğini sağlamaya çalıştığı sırada mayının patlaması ve ardından PKK’lı terörislerin ateş açmasıyla şehit oldu. Şehit asker için bugün İzmir’de cenaze töreni düzenlendi. Hatay Asker Hastanesi’nden alınan Aldülkadir Pektaş’ın cenazesi, öğlende, askeri törenin düzenlendiği Bostanlı Beşikcioğlu Camisi’ne getirildi.

Şehit askerin babası Celal Pektaş, annesi Maile Pektaş ile kardeşleri Uğur Pektaş, Hakan Pektaş, Orhan Pektaş ile Gurbet Pektaş’ı, AB Bakanı Volkan Bozkır, İzmir Valisi Mustafa Toprak, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yüksek Askeri Şura'ya katılan Ege Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin yerine Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen’in yanı sıra AKP ve CHP milletvekilleriyle, askerler yalnız bırakmadı.

'Başbakan duy sesimi bu terör bitsin. Başka askerler ölmesin'

AB Bakanı Volkan Bozkır’ın aileye taziyelerini sunduğu sırada anne Maile Pektaş, "Ben de Diyarbakırlıyım, Kürdüm. Bu anneler niye ağlıyor? Bir sinek bile öldürmedim. Bunlar ne yapmaya çalışıyor" dedi.

Bakan gelmeden önce kameralara, "Başbakan duy sesimi bu terör bitsin. Başka askerler ölmesin. Kardeşimin kanı yerde kalmasın. Silahını verin ben de kardeşimin şehit olduğu yerde çatışayım. Bunların kökünü kazıyayım. Ben de askerlerin ablasıyım" diyen acılı abla Gurbet Pektaş, AB Bakanı Volkan Bozkır’a da, "Ne olur bu ateşi durdurun artık" dedi.

Cenaze töreni sırasında, ağabeyleri de kardeşlerinin tabutuna kapanıp ağladı. Kılınan cenaze namazının ardından askerlerin bir süre omuzlarında taşıdığı şehit askerin tabutu, daha sonra top arabasına konuldu. Yakınlarının ağıtları arasında top aracında taşınan Abdülkadir Pektaş’ın cenazesi, şehitliğe götürülmek üzere cenaze aracına alındı. Cenaze aracı geçerken şehit askerin annesi el salladı, biri kardeşi de onu asker selamıyla uğurladı. Şehit asker Abdülkadir Pektaş’ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği’nde toprağa verildi.