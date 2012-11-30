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Yaşam

Mayın patlamsından yaralandı, 11 gün sonra şehit oldu

Ceylan, sevk edildiği GATA'da yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı

30 Kasım 2012 21:31

 

Şırnak'ta mayın patlaması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Er Duyal Ceylan, 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
 
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı beldesinde 19 Kasım'da meydana gelen mayın patlamasında ağır yaralanan Er Duyal Ceylan, tedavi altına alındığı GATA'da şehit oldu.
 
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gülyazı beldesi yakınlarında 19 Kasım'da PKK'lılarca mensuplarınca yol kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucunda er Duyal Ceylan, yaralandı.
 
Ceylan, sevk edildiği GATA'da yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.
 
Şehidin naaşının, yarın Mersin'deki Muğdat Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Mersin Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.
 

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