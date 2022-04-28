Mayın patlaması sonucu yaralanan asker, işe girişte önceliği olmasına rağmen 23 yıldır kamuda iş bulamadı

Diyarbakır'da askerlik yaparken 1999 yılında mayın patlaması sonucu yaralanan Feyzi Öksüz, işe girişte öncelik hakkı olmasına rağmen 23 yıldır kamu kurumlarında iş bulamadı. Öksüz, “Ben, 23 yıldır bulamadığım işi yetkililerden istiyorum” dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Feyzi Öksüz, 1999 yılında askerlik yapmak için gittiği Diyarbakır’ın Lice ilçesinde mayın tarlasının temizlenmesi sırasında mayının patlaması sonucu yaralandı.Bir süre tedavi gören Öksüz, ardından terhis olarak memleketi Kadirli'ye döndü.

Gazi statüsüne alınacak derecede ağır yaralanmadığı ve bir uzuv kaybı olmadığı için gazilik unvanı alamayan Feyzi Öksüz'e, işe girişte öncelik tanınan engelli kadrosuna başvuru hakkı verildi. Ancak Öksüz, 23 yıldır herhangi bir kamu kurumunda işe yerleştirilmedi.

Feyzi Öksüz, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

"1999 yılında askerlik görevimi yaparken matın patlaması sonucu hassas hale gelmiş bir mayının patlaması sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralandım. Uzun zaman askerliğimin terhis belgesini aldım, fakat askerliğimin bitiminden bu yana hep iş aradım. Bu yaralanmam neticesinde devlet öncelikli iş hakkı tanıdı, fakat tüm çabalarıma rağmen bir türlü bulamadım. Tüm Türkiye’nin çok yerine müracaatlarımı yaptım. Tüm çabalarıma rağmen iş imkanı olmadı.

"İş istiyorum"

Evim kira, 4 tane çocuğum var. Ben, en sonunda da askeriyeden kalan şarapnel parçalarından dolayı her iki gözümden de pterjium ameliyatı oldum. Yani gözlerde bulunan etlerden ameliyat oldum Kadirli Devlet Hastanesi’nde. Ben, 23 yıldır bulamadığım işi yetkililerden istiyorum. Yani evim kira, 4 tane çocuğum var. En büyük çocuğum üniversitede, en küçük çocuğum 5 yaşında. Ben, sadece iş istiyorum yetkililerden."