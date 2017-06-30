May’ın kurduğu azınlık hükümeti güvenoyu aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, perşembe günü parlamentoda yapılan güven oylamasını kıl payı kazandı.

8 Haziran seçimleri sonrasın pazartesi günü İrlanda'nın aşırı-sağcı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile azınlık hükümeti konusunda anlaşma sağlayan May, perşembe günkü parti programı oylamasında 309'a karşı 323 oyla güvenoyu aldı.

May, oylamaya katılabilmek için önümüzdeki hafta gerçekleşecek G20 Zirvesi öncesi konuyla ilgili bir toplantıya katılmak üzere geldiği Berlin ziyaretini yarıda kesti. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Boris Johnson da İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nı yarıda bırakmıştı.

DUP ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 650 koltuklu parlamentoda 317 koltuğun sahibi olan muhafazakârlar, hükümeti yönetebilmek için DUP'un 10 milletvekili koltuğunun desteğini yanına aldı.

Bu anlaşma kapsamında Kuzey İrlanda, İngiliz devletinden iki senelik bir süreçte toplamda 1 milyar pound (1,1 milyar euro) para alacak.

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AFP/DÇ/GA