May'in konvoyu trafik kazasına karıştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Brexit görüşmeleri için Belçika’da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in araç konvoyu, bir anma törenine katılmak için seyir halindeyken bir kazaya karıştı
09 Kasım 2018 19:16
Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Brexit görüşmeleri için Belçika’da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in araç konvoyu, bir anma törenine katılmak için seyir halindeyken bir kazaya karıştı.
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