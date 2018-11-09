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Dünya

May'in konvoyu trafik kazasına karıştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) -  Brexit görüşmeleri için Belçika’da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in araç konvoyu, bir anma törenine katılmak için seyir halindeyken bir kazaya karıştı

09 Kasım 2018 19:16

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) -  Brexit görüşmeleri için Belçika’da bulunan Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in araç konvoyu, bir anma törenine katılmak için seyir halindeyken bir kazaya karıştı.

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Mahmut Can EmirKasım DHABrexitBelçikadaBirleşik Krallık Başbakanı Theresa Mayin
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