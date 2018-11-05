May'in Brexit anlaşması için bir haftası kaldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Kasım (DHA) – Birleşik Krallık hükümetinin aldığı karara göre, Başbakan Theresa May’in Brexit konusunda bir anlaşma yapmak için bir haftası kaldı.

Avrupa Birliği’nden bir anlaşma olmadan çıkmak istemediklerini belirten bir hükümet yetkilisi, “Oldukça az zamanımız kaldı, karşılıklı görüşmeler bu ay tamamlanmazsa bir anlaşma yapılamayacak. Bu yüzden yetkililer pazarlık görüşmelerinde vites yükselterek gece gündüz çalışıyorlar” dedi.

Başbakan May, Salı günü hükümete olası anlaşmanın çerçevesini anlatacak.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma çerçevesinin gelecek Pazartesi gününe hazırlanmış olması gerek; aksi durumda, anlaşmasız bir ayrılık için çalışmalar hızlandırılacağı duyuruldu.