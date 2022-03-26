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Mayın alarmı: Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu

İstanbul Boğazı'nda mayın bulunmuştu

26 Mart 2022 17:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda mayın bulunmasının ardından Karadeniz kıyısında balık avcılığını yasakladı.

Bakanlığın Twitter hesabından balıkçılık faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."

TIKLAYIN - Milli Savunma Bakanı Akar: İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın etkisiz hale getirildi

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