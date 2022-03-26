Mayın alarmı: Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda mayın bulunmasının ardından Karadeniz kıyısında balık avcılığını yasakladı.

Bakanlığın Twitter hesabından balıkçılık faaliyetlerine ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında gün batımından gün doğumu süresince küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."

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