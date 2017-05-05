May'in AB suçlamasına Rus Büyükelçiliği'nden esprili cevap: Çok şükür, bu kez Rusya değil

Rusya'nın Londra'daki Büyükelçiliği, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği'ni İngiltere'de 8 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimleri etkilemeye çalışmakla suçlamasına esprili bir yorum getirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, Avrupa Birliği'nden bazı yetkililerin İngiltere'de 8 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerin sonuçlarını etkilemeye çalışmakla suçladı.

May'in bu açıklaması Avrupalı yetkililerden tepki alırken, Rusya'nın Londra'daki Büyükelçiliği iddiaya sıra dışı bir yorum getirdi.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda May'in açıklamasının yer aldığı The Times gazetesi haberinin görseli paylaşılarak, "Çok şükür, bu kez Rusya değil" ifadesi kullanıldı. Söz konusu tweet, kısa sürede 9 bin paylaşım, 11 bin beğeni topladı.

Tweete yapılan yüzlerce yorumdan birinde ise, ABD Başkanı ve Avrupa Birliği liderlerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşılarak, üzerine Batılı liderlerin dilinden, "Tamam, öyleyse anlaştık. Soru ne olursa olsun, 'Ruslar yaptı' diyeceğiz" ifadesi yazıldı.

​​ABD'de geçen yıl gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları, ülkede aylarca konuşulan gündem maddelerinden biri haline gelmişti. İddialara ilişkin Hillary Clinton, "Rusya ve FBI karışmasa başkandım" açıklamasında bulunmuştu.