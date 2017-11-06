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Dünya

May'den tacize karşı "Mesleki Ahlak Kuralları ve Şikayet Prosedürü"

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Parlamentosu'ndaki taciz iddialarının ardından "Mesleki Ahlak Kuralları ve Şikayet Prosedürü" yayınladı

06 Kasım 2017 17:17

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Parlamentosu\'ndaki taciz iddialarının ardından \"Mesleki Ahlak Kuralları ve Şikayet Prosedürü\" yayınladı.
İngiltere Parlamentosu\'ndaki bazı milletvekilleri hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından, konunun ciddiyetine ilişkin milletvekillerine yenidenr uyarıda bulunan May, “Güçlüler çok uzun bir süredir yetkilerini kötüye kullanabiliyor. Ve kurbanlarının konuşmaya cesareti olmadı. Çok dürüst olacağım. Geçmişte politik partiler bu konunun ehemmiyetini tam anlamamış olabilir. Ama ben bu konunun gelecekte net anlaşılması konusunda çok kararlıyım” dedi ve yeni kuralları bu nedenle getirdiğini açıkladı.
Theresa May, Parlamento çalışanlarının yaşadığı psikolojik ve fiziksel taciz ve korkutmalara karşı yeni bir şikayet prosedürü üzerinde ortak bir karar verebilmek için, bugün diğer parti liderleriyle de bir toplantı yapacağını söyledi.
May, geçen hafta parti liderlerine ve tüm siyasetçilere çalışanlarını tacizden koruyacak daha sıkı kurallar getirilmesi çağrısı yapmıştı.
Dünya çapında taciz skandalları haber olmaya devam ederken, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Mark Garnier ve eski Sosyal Yardım Bakanı Stephen Crabb, çalışanları tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. (Fotoğraflı)

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