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Dünya

May’den Rusya’ya: Ne yaptığını biliyoruz, başarılı olamayacaksın

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – İngiltere Başbakanı Theresa May Rusya’yı "medyada sahte haberler yayınlayarak seçimlere karışmakla, batıda karışıklık çıkarmak adına bilgiyi silah olarak kullanmakla" suçladı

14 Kasım 2017 14:29

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – İngiltere Başbakanı Theresa May Rusya’yı \"medyada sahte haberler yayınlayarak seçimlere karışmakla, batıda karışıklık çıkarmak adına bilgiyi silah olarak kullanmakla\" suçladı.
Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Charles Bowman\'ın verdiği bir yemekte konuşan May, Rusya’nın eylemlerinin \"ölçeği ve doğasını\" eleştirerek hepimizin bel bağladığı uluslararası düzeni tehdit ettiğini ileri sürdü.
Rusya’nın son yıllarda batılı kuruluşları alt etmek için yaptığı iddia edilen faaliyetleri sıralayan May, \"Rusya için çok basit bir mesajım var. Ne yaptığını biliyoruz ve başarılı olamayacaksın. Çünkü demokrasilerimizin direncini, özgür ve açık toplumların dayanıklı cazibesini ve biz batılı ülkeleri müttefik olarak birbirine bağlayan taahhütleri hafife alıyorsun\" dedi. 
May bu tepkiyi, özel bir durum üzerine değil dünya genelinde birçok istihbarat ajansının Rusya’nın batı siyasetine müdahale ettiğine ilişkin kanıtlar bulması üzerine verdi. (Fotoğraflı)

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