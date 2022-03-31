Maydanoz neden 10 liraya çıktı? Hataylı üretici anlattı

İstanbul’daki marketlerde 10-12 liraya satılan maydanoz gündem oldu. Türkiye’deki maydanozun yüzde 70’ini üreten Hatay’ın Arsuz ilçesinden üretici Riyad Köklü, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam postası programına konuk oldu. Köklü, “Geçen yıl 1.5 liraya sattığımız maydanozun üzerine 2 lira mazot artışı, 2 lira gübre zamları, bir de kış şartları eklenince fiyat bu noktaya geldi” dedi.

İşte maydanoz üreticisi Riyad Köklü’ye göre fiyat artışındaki 3 etken:

"Kış şartları"

“Maliyetlerin artmasındaki en büyük sebep geçtiğimiz kış aylarının olumsuz geçmesi. Bölgemiz açık üretime elverişli olduğu için biz tarlada yetiştirmeyi uygun görüyoruz fakat kış aylarının olumsuz geçmesinden dolayı ürünümüz tarlada kaldı. Maydanoz, kültür bitkisidir ve çok meşakkatlidir

"Mazot artışı ve nakliye"

“İskenderun – İstanbul arası 1100 km. Sezon başında nakliye ücreti 7 bin liraydı. Bir kamyon 4 bin adet maydanoz kasası alıyor. Bir sandığın 1.75 lira nakliye ücreti vardı. Destesinin nakliye maliyeti 25 kuruştu. Ürettiğimiz maydanozu haldeki yerimizde 1.50 liraya satıyorduk. İstanbullular da maydanozu marketlerden 2-3 liraya alabiliyordu. Şimdi mazotta fiyat artışı nedeniyle nakliye ücreti 21 bin lira oldu. Bunun bir demet maydanoza 2 lira etkisi oldu.

"Gübre ve ilaç zamları"

Gübre ve ilaçlara gelen yüzde 300’lük zamlardan dolayı girdi maliyeti yükseldi. Bunun da bir demete yaklaşık 2 liralık etkisi oldu.

"Ucuz mazot verin fiyat yüzde 40 düşer"

İstanbul Bayrampaşa sebze ve meyve halinde maydanozun sandık fiyatı şu an 50 – 100 lira arasında değişiyor. Destesi ortalama 4 lira. ’Devlet, mazotu yatlara verdiği fiyattan çiftçiye vermesi lazım. Gübre fiyatlarında aşağıya çekilirse halkın cebinden çıkan tutarda yüzde 40 indirim olur. Son 20 yıldaki tarım politikasıyla beraber dışa bağımlılık 10 kat arttı ve girdi maliyetlerinden dolayı ülkedeki üretim de yüzde 70 azalmış durumda. Yakın bir gelecekte bizleri iyi günler beklemiyor. Üretilen hiçbir ürün bir önceki dönemin maliyetine üretilemiyor.”