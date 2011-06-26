Maya'lara ait bir mezar görüntülendi

T24 - Arkeologlar, dünyanın en gizemli ve keşfedilmeyi bekleyen yerlerinden biri olan Maya uygarlığından kalma Palenque antik kentinde, bin yıldan daha eski bir mezarı görüntülemeyi başardı.







Hürriyet gazetesinin haberine göre; araştırmacılar, Meksika’nın güneyinde bulunan antik kentteki 1,500 yıllık mezarı kamerayla görüntüledi. Böylece, tarihin en gizli kalmış köşelerinden birinin üzerindeki esrar perdesi az da olsa aralanmış oldu.

Mezar odasında, ölülerin hazırlandığı düşünülen bir oda, ölülere sunulan çanak çömlek gibi çeşitli eşyalar ve kırmızıya duvar resimleri tespit edildi.

Chiapas eyaletinde bulunan antik kentteki bir piramidin içinde bulunan mezar odası 1999’da tespit edilmiş ancak içeri erişim sağlanamamıştı. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), mezara piramidin sağlamlığını etkilememek ve duvar çizimlerine zarar vermemek için girilmediğini belirtti.





Palenque'nin sırları

Gür ormanların içinde kaybolan Maya antik kenti Palenque, yaklaşık bin yıl önce bilinmeyen nedenlerle terk edildi. Şehir, uygarlığın en parlak günlerinde kölelerin, sanatçıların, tüccarların, savaşçıların ve din adamlarının yaşadığı büyük bir nüfusa sahipti.

Aradan bin yıl geçtikten sonra arkeologların hala sırlarını çözmeye çalıştığı Palenque, sahip olduğu kültürel zenginlikle gören herkesi kendine hayran bırakıyor.

M.S 800 yıllarında terk edilen kentin sahip olduğu üç tapınaktan biri, yedinci yüzyılda Kral Paca için inşa edilen Yazıtlar Tapınağı. 1952 yılında, arkeologlar tapınağın içine ulaşan bir tünel bulmuştu. Araştırmacılar, tüneli takip ederek sayısız kabartmayla süslenmiş kral mezarına ulaştı.





Canlı takvim

Üç yıl boyunca Palenque’nin haritasını çıkarmak için çalışma yapan Dr. Ed Barnhart, antik kentin “mevsimsel değişimleri mükemmel bir şekilde takip edebilecek şekilde” inşa edildiğini belirtmişti.

Buna göre, ilkbahar ve sonbaharda yaşanan ekinokslarda, günbatımındaki ışınlar tapınak odalarının en uzak köşelerini aydınlatıyordu. Yaz ekinoksunda ise tapınakların ortasındaki odalar gün ışığıyla doluyordu. Zamanı bu şekilde takip ederek, Mayalar belli tarım faaliyetlerini ve toplumsal ritüellerini gerçekleştiriyordu.