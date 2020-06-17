Maya takviminin yeni yorumuna göre dünyanın sonu bu hafta geliyor

Maya takviminin yeniden çözümlendiği çalışmaya göre dünyanın sonu bu hafta geliyor. Pablo Tagaloguin isimli bir bilim insanının yorumuna göre Jülyen takvimi takip edilecek olursa, aslında şu an 2012 yılı içindeyiz ve dünya bir hafta içinde yok olacak.

Covid-19 pandemisi ve küresel ekonomik durgunluk şu ana kadar benzer inançları körüklemiş olsa da Maya Takvimi’nin yorumlanmasıyla pek çok kişinin gündemine giren tahminler daha önce yanlışlanmıştı.

Maya Takvimi’nin bazı yorumlarına göre, dünyanın sonunun çok daha önce 2012’de gerçekleşmesi gerekiyordu. Antik Maya uygarlığının takviminin daha önceki yorumuna göre oluşturulan spekülasyonlarda dünyanın sonunun 21 Aralık 2012’de gelmesi bekleniyordu. Bu spekülasyonlardan esinlenen 2012 gibi Hollywood filmleri de çekilmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Fullbright burslu Pablo Tagaloguin isimli bilim insanının yorumuna göreyse eğer Jülyen takvimi takip edilecek olursa, aslında şu an 2012 yılı içindeyiz ve dünya bir hafta içinde yok olacak.

Tagaloguin’in Twitter’da hesaplamalarına dair yaptığı paylaşımlar, sosyal medya kullanıcıları arasında bir anda ilgi uyandırmış olsa da LinkedIn ve Instagram hesaplarının yanı sıra Tagaloguin’in Twitter hesabı da silindi.

Forbes’da yer alan habere göre, her şeyden önce Mayaların dünyanın sonunu tahmin etmediklerine inanmak için birçok neden var. Dünyanın sonunun tahmin edilmesinin ziyade sona erme tarihleri bir döngünün sonuna işaret ediyor. Tıpkı eskimiş takvimleri çöpe atmamız gibi, bunun da bir yılın bitip bir diğerinin başladığı zaman döngüsünden daha fazlasına işaret etmediği ifade edildi.

Astronom Phil Plait’e göre, daha önceki 21 Aralık 2012 gününün Jülyen Takvimi’ne göre aslında 21 Haziran 2020’ye denk geldiği tahmini yanlış,

İddiaları yorumlayan Phil Plait, “21 Aralık 2012 günü ilk önce Maya takviminin Gregoryen takvimine dönüştürülmesiyle elde edilmişti. Bu yüzden bunu Jülyen takvimine de uygulamanın herhangi bir manası yok. Mantıklı değil” ifadelerini kullandı.

NASA da benzer tahminlerin herhangi bir bilimsel temelinin olmadığına yönelik açıklamalar yapıştı.