Maya takviminin son günü geldi, bugün 21 Aralık 2012

Dünyanın yıllardır konuştuğu gün geldi. Maya Takvimi'ne göre, kıyametin 21 Aralık 2012'de kopacağına inananlar İzmir'in Şirince köyüne ve Fransa'nın Bugarach köyüne akın etti.

Maya Takvimi'ne göre dünyada yeni bir dönemin başlayacağına ya da kıyametin kopacağına inanılan 21 Aralık geldi, çattı.

Bilim insanları, 21 Aralık’ta dünyanın sonunun geleceğine inanmasa da, Maya inancındaki ‘dünyanın sonu’ iddiasının bir gün gerçekleşebileceğine dair açıklamalarda bulunuyor

- Dünyanın sonunun Güneş’in ölü ikizi Kara Yıldız sistemiyle geleceğini öngören astrofizikçi Jocelyn Bell Burnell, sistemin dünyaya çarpmasıyla milyarlarca insanın hayatını kaybedeceğini iddia ediyor.

- İngiltere’nin Open Üniversitesi’nden volkanolog Dave Rothery, dünyanın sonunun büyük bir yanardağ patlamasıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Ortaya 1000 kilometre küp külün çıkacağını söyleyen Rothery, felaketin boyutlarının 1816’da Endonezya’da meydana gelen ‘yazsız sene’ gibi olacağını iddia ediyor.

- Geological Society’nin eski müdürü Bryan Lovell’in felaket senaryosunda, yer kabuğunda meydana gelecek büyük yarıkla beraber ortaya çıkacak metan gazının öldürücü etkisi yer alıyor.

- Tomorrow’s World’ün eski müdürü Vivienne Parry’e göre insanın sonu köpeklerden gelecek. Tilkilerde başlayacak olan ölümcül bir kanserin daha sonra köpeklere bulaşacağını söyleyen Parry, köpeklerin ısırmaya başlamasından sonra ise insan ırkının sonunun geleceğini iddia ediyor.

Fransız tarihçi Luc Mary dünyanın sonunun TSİ 13.12’de meydana geleceğini iddia etti. Ancak Mayaların kutsal kitabı Popol Vuh’a göre dünyanın sonu Türkiye’de 22 Aralık tarihinde gelecek. 22 Aralık tarihinde gece 01.32’de meydana geleceği iddia edilen kıyamet Meksika ve Guatemala saatlerine göre hesaplanıyor.