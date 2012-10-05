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Yaşam

Maya kraliçesinin mezarı bulundu

600 kilometre kuzeyindeki antik Maya kenti El Peru-Waka'da yapılan kazılar sırasında, 7. yüzyılda antik Maya kentinin askeri valisi olan Leydi K'abel'e ait olduğu sanılan bir mezar odası buldu

05 Ekim 2012 14:11

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da Maya kraliçesi olduğu sanılan bir kadının mezarı bulundu.

Washington Üniversitesi'nden antropolog David Freidel liderliğindeki Amerikalı ve Guatemalalı arkeologlar, başkent Guatemala'nın 600 kilometre kuzeyindeki antik Maya kenti El Peru-Waka'da yaptıkları kazılar sırasında, 7. yüzyılda antik Maya kentinin askeri valisi olan Leydi K'abel'e ait olduğu sanılan bir mezar odası buldu.
 
43 yıldır Guatemala, Meksika ve Belize'deki antik Maya kentlerinde kazılara katılan Freidel, kraliçenin mezarının antik kentteki bir tapınakta, yerin 11 metre altında bulunduğunu söyledi.

Mezarda seramik kaplar, yeşim taşından mücevherler, volkanik kayalardan yontulmuş bıçaklar, deniz kabukları ve Leydi K'abel'in yaşamını tasvir eden oymaların bulunduğunu belirten Freidel, mezar odasını şimdiye kadar Mayalar ile ilgili yapılan en önemli keşif olarak niteledi.

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