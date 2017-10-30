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Dünya

May: Vekil çalışanlarını tacizden koruyacak daha sıkı kurallar getirilsin

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – İngiltere Başbakanı Theresa May, Meclis'te görevi süren bir vekil ve eski bir vekil hakkında taciz suçlamaları öne sürülmesinin ardından vekillerin doğrudan çalışanlarını tacizden koruyacak daha sıkı kurallar getiril

30 Ekim 2017 19:42

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – İngiltere Başbakanı Theresa May, Meclis\'te görevi süren bir vekil ve eski bir vekil hakkında taciz suçlamaları öne sürülmesinin ardından vekillerin doğrudan çalışanlarını tacizden koruyacak daha sıkı kurallar getirilmesi çağrısı yaptı.
Dünya çapında taciz skandalları haber olmaya devam ederken İngiltere’de uluslararası ticaret bakanı Mark Garnier ve eski sosyal yardım bakanı Stephen Crabb çalışanları tarafından cinsel tacizle suçlandı. 
May avam kamarası sözcüsü John Bercow’a yazdığı bir uyarıda milletvekillerinin çalışanlarını tacizden korumak için daha sıkı kurallar getirilmesini istedi.
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve diğer parti liderlerine de gönderilen mektupta May partilerin ortak bir çaba ile sözleşmesel olarak bağlayıcı olan bir şikayet prosedürü oluşturulması için çağrı yaptı. Mektupta May, “Bu durumun hoş görülebilecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Daha çoğu ilk işinde olan genç çalışanların böyle bir şey yaşaması hiç adil değil” dedi.
Uluslararası Ticaret Bakanı Garnier’in sekreterine vibratör aldırdığı ve ona “güzel göğüslü” anlamına gelen bir lakapla seslendiği iddia edilirken, eski sosyal yardım bakanı Crabb ise işe giriş başvurusu yapan 19 yaşında bir adaya cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle geçtiğimiz yıl koltuğunu kaybetmişti.
May bu çağrıyı bir grup meclis çalışanının aralarında şu anda görev yapmakta olan bakanların da olduğu, hem kadın hem erkek görevini cinsel amaçlarla kötüye kullanan bazı muhafazakâr parti bakanlarını içeren bir liste yaymasının ardından yaptı. 
 

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