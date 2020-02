May ve Corbyn Ceftus'un 7. kuruluş yıldönümünü kutladı

Celal Sönmez / Londra, 18 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve ana muhalefet İşçi Partisi\'nin Lideri Jeremy Corbyn, Londra merkezli Türkiye Araştırmalar Merkezi\'nin (Ceftus) kuruluşunun 7. yıldönümünü kutladılar.

Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, yaptığı açıklamada kurulduğu günden bu yana çalışmalarını yakından izlediğini belirttiği Ceftus’un, Türkiye\'den tüm siyasi kesimleri bir araya getirebilme becerisini hayranlıkla izlediğini vurguladı.

Corbyn, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynayan Ceftus’un aynı zamanda Birleşik Krallık\'ta yaşayan Türkiyeli toplumların pozitif entegrasyonu açısından önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekti.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Ceftus çalışmalarına destek için yayınladığı mesajında Birleşik Krallık ve Türkiye ilişkilerinin güçlü olduğunu, birçok yeni projede birlikte calışmaya devam edeceklerini vurguladı ve Ceftus\'u çalışmalarından dolayı kutladı.

Ceftus\'un 7. kuruluş yıldönümü, balosu 15 Ekim Pazartesi akşamı Park Plaza London Riverbank Otelinde düzenlenecek. Aralarında İngiltere Başbakanı Theresa May, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, David Amess, John Spellar, Rushanara Ali’nin de bulunduğu milletvekillerinin yanısıra Sinn Fein Lideri Mary Lou McDonald gibi çok sayıda politikacı da mesajlarında Ceftus’un faaliyetlerine destek verdiklerini belirttiler.

Çok sayıda İngiliz politikacının katılacağı gece geleneksel hale getirilen Toplumsal Başarı Ödülleri törenine de sahne olacak. İş dünyası, eğitim, politika, sanat ve medya gibi alanlarda aday göstermek isteyenlerin öneri ve taleplerini www.ceftus.org adresi üzerinden veya info@ceftus.org emailine gönderebilecekleri ödüller geniş katılımlı bir jürinin değerlendirmesi sonucu sahiplerini bulacak.

Şu ana kadar farklı siyasi partilere mensup 100’den fazla milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyesinin katılacağını bildirdiği etkinlikte çok sayıda Lordlar Kamarası üyesi ve gazeteci de hazır bulunacak. Öte yandan çok sayıda İngiliz politikacı da yayınladıklar mesajlarla Ceftus’un kuruluş yıldönümünü kutladılar.

İngiliz Parlamentosu, düşünce merkezleri ve üniversitelerde düzenlediği Türkiye merkezli toplantılarla siyaset ve düşünce merkezlerinde uluslararası bir tanınırlılığa sahip olan Ceftus’un kuruluş yıldönümüne Türkiye’den de gazeteci, politikacı, akademisyen, işadamı ve sanatçıların katılması bekleniyor.

Ceftus Direktörü İbrahim Doğuş, bugüne kadar gerçekleştirdikleri toplantı ve etkinliklerle farklı toplum kesimlerini bir araya getirdiklerini vurguladı. Her türden görüşü yansıtacak bir tartışma zemini yaratmaya özen gösterdiklerini belirten Doğuş, gelen destek mesajlarının çalışma ilkelerinin benimsendiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Ceftus’un kuruluşundan bu yana bağımsız ve partiler üstü bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan İbrahim Doğuş, etkinliklerini kuruluş yıldönümü gecelerinden sağladıkları gelirlerle sürdürdüklerine işaret etti.