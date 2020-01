May: İngiltere teröre teslim olmayacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binasının dışında düzenlenen saldırıda biri polis biri saldırgan 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün "terör saldırısı" olarak nitelendirdiği olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı, çalışmalar Perşembe gününe dek askıya alındı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, olağanüstü güvenlik zirvesinin (Kobra) ardından Başbakanlık Konutu dışında gazetecilere bir açıklama yaptı.

Theresa May'in olayla ilgili yorumu, "hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" oldu.

Saldırının bir kişi tarafından düzenlendiğini açıklayan May, İngiltere'nin "ciddi" olan tehdit seviyesinin değişmeyeceğini söyledi.

May, dünyanın en eski yasama organlarından İngiltere Parlamentosu'na düzenlenen saldırının, parlamentonun savunduğu 'demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukukun üstünlüğü' gibi değerleri hedef aldığını söyledi.

May, "Yarın (Perşembe günü) parlamento her zamanki gibi toplanacak. Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Bu sokaklarda yürüyecekler, hayatlarını normal bir şekilde yaşayacaklar. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin seslerinin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İngiltere Başbakanı, parlamento binası dışında silah sesleri duyulduktan sonra güvenli bir bölgeye götürülmüş, akşam saatlerinde de Downing Sokağı'nda bulunan Başbakanlık Konutu'na geçmişti.

Londra Emniyet Müdürlüğü, İngiltere saati ile 14.20'de parlamento binası önünde saldırı düzenlendiği yönünde ihbar aldığını açıkladı.

Saldırgan önce Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü, sonra parlamento binası dışında bir polisi bıçaklayarak öldürdü.

Hayatını kaybeden polisin silahsız olduğu duyuruldu.

Saldırganın ise polisler tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırganın, parlamento binasına yönelmeden önce Westminster Köprüsü'nde araçla yaraladığı kişilerden üçünün polis olduğu bildirildi.

Köprüde yaralananlardan üçü de Fransız öğrenciler.

Bir kadın ise Thames Nehri'nden sağ olarak çıkarıldı.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg'e konuşan milletvekilleri, saldırı sırasında üç-dört el silah sesi duyduklarını söyledi.

Köprünün bitiminde ise bir araba parmaklıklara çarpmış biçimde duruyordu.

Turistlerin Londra'yı havadan görmek için bindiği dev dönme dolap "London Eye" saldırının ardından durduruldu.

Turistler dönme dolabın kabinlerinde bekletildi.

Parlamento binasına çıkan tüm yollar kapatılırken çok sayıda polis helikopterinin uçuş yaptığını aktarıldı.

Saldırıda bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybeden polis memuruna ilk sağlık müdahalesini Muhafazakar Parti Milletvekili Tobias Ellwood yaptı.

Sağlık görevlileri, polisi kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

BBC'nin Newsnight programının politika editörü Chris Cook ise attığı tweetinde King's College Hastanesi'nin açıklamasını paylaştı:

"15:52'de önemli bir olayın içine girdik. Toplamda 8 hasta geldi. İkisinin durumu kritik, altısının durumu stabil. 6'sı erkek, 2'si kadın. Tedavileri devam ediyor. 8'i de hala hastanede."

İngiltere'de bazı medya kuruluşları saldırganın "Ebu İzeddin" olarak bilinen Trevor Brooks olduğunu açıklamıştı.

Ancak BBC muhabiri Dominic Casciani attığı tweetinde saldırganın Brooks olmadığını birkaç kaynaktan teyit ettiğini belirtti:

"Trevor Brooks saldırgan DEĞİL. Diğerlerinin haberlerine rağmen halen hapiste."

BBC, 8 Ocak 2016'da, Trevor Brooks'un Simon Keeler adlı bir kişi ile birlikte Macaristan'dan sınır dışı edilerek İngiltere'ye gönderildiğini ve iki militanın yetkililere haber vermeden yurt dışına çıkmaktan dolayı iki yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'daki saldırı nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir taziye mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissettiğini ve paylaştığını vurgulamak istiyorum. Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden birini oluşturan terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la her zaman dayanışma içerisindedir" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırının ardından İngiltere ile destek ve dayanışma mesajları verdi.

Hollande, "Terörizm ile ilgili olarak hepimiz kaygılıyız. Bundan son zamanlarda çok çeken Fransa, bugün İngiltere halkının ne hissettiğini biliyor" dedi.

Merkel ise yaptığı açıklamada, olayları büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirterek "düşüncelerimiz İngiliz arkadaşlarımız ve Londra'daki herkes ile beraber" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda konuştu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesinin ışıkları yerel saat ile gece yarısında Londra ile dayanışma adına söndürülecek.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "iki başkent özgürlük için aynı sevgiyi ve demokrasiye aynı bağlılığı paylaşıyor" diyerek kararı açıkladı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde de belediye binasında Birleşik Krallık bayrağı ışıklandırıldı.