May hükümeti, Brexit öncesindeki kritik oylamada ağır yara aldı!

İngiltere'deki Avam Kamarası, May hükümetinin 11 Aralık'ta yapılacak olan Brexit oylaması öncesinde konuyla ilgili olarak yasal tavsiyeyi açıklamadığı için parlamentoyu aşağıladığına hükmetti. Oylama öncesinde May hükümetine darbe olarak yorumlanan bu karar, Brexit anlaşmasının kaderiyle ilgili önemli bir gösterge olarak nitelendi.

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda Brexit anlaşmasına yönelik kritik bir oylama yapıldı.

Yapılan oylamada Avam Kamarası, hükümetin Brexit anlaşmasıyla ilgili hazırlanan yasal tavsiyeyle ilgili olarak Parlamento'yu küçümsediğine hükmetti. Bu karar İngiltere tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Muhalefet partilerinin hazırladığı önerge, 293'e karşı 311 oyla kabul edildi. May hükümetini dışarıdan destekleyen Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ ve İngiltere ile birlik yanlısı olan Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) 10 milletvekilinin oylamada muhalefet ile hareket ettiği belirtiliyor.

Açıklamanın ulusal çıkarlara zarar vereceği iddiası

Geçtiğimiz ay Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Geoffrey Cox, Brexit anlaşmasıyla ilgili hazırlanan 'yasal tavsiyenin' açıklanması taleplerini reddetmiş ve tavsiye metninin tamamının açıklanmasının İngiltere'nin ulusal çıkarlarına zarar vereceğini öne sürmüştü.

Avam Kamarası'nda alınan bu kararın ardından İngiliz hükümeti, Brexit anlaşmasıyla ilgili olarak hazırlanan yasal tavsiyenin tamamını açıklayacak.

"May hükümeti'nin anlaşmayı geçirme ihtimali çok düşük"

Bu sonuç, 11 Aralık'ta oylamaya sunulacak Brexit Anlaşmasının kaderine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Siyasi gözlemciler, May hükümetinin anlaşmayı parlamentodan geçirme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

Parlamento İmtiyaz İnceleme Komitesi şimdi hangi hükümet üyelerinin "Parlamento'yu küçümsediği" konusunda karar verecek ve suçlu bulunanlara verilecek cezaları açıklayacak.