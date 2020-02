May: Eski ajan ve kızına saldıranlar Rus istihbata elemanı

Aynur Tattersall / Londra, 5 Eylül (DHA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, eski çifte ajan Sergei Skripal ve kızının maruz kaldığı kimyasal saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin Rus askeri istihbarat elemaları olduğunu ileri sürdü.

İngiliz İstihbarat servisi, eski çifte ajan 66 yaşındaki Sergei Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia’ya suikast girişimini gerçekleştiren şüphelilerin Rus askeri istihbarat elemanları Alexander Petrov and Ruslan Boshirov olduğunu söyledi. İngiliz İstihbarat servisi Scotland Yard yetkilileri iki şüphelinin suçlanması için ellerinde yeterince delil olduğunu duyurdu.

Çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Mart ayında kimyasal saldrıyı maruz kalmışlardı. Sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı \"Novichok\" bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası, İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkileri koparma noktasına getirmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentoda yaptığı konuşmada eski çifte ajan Sergei Skripal ve kızının maruz kaldığı kimyasal saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin Rus askeri istihbarat elemaları olduğunun tespit edildiğini söyledi.

May olayın, basit bir zehirleme değil, Rus devletinin üst düzey seviyesinde gerçekleştirilmiş ve \"neredeyse kesinlikle\" Rus hükümeti tarafından onaylanmış olduğunu ekledi.