May: Brexit'ten vazgeçmeyeceğiz

Brexit planı Avam Kamarası'nda reddedilen Başbakan May, yeni bir plan için parlamentonun desteğini istedi. AB'den ise Shakespeare'in bile Brexit trajedisi gibi bir drama kurgulamakta zorlanacağı eleştirisi geldi.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin teknik ayrıntılarını içeren Brexit anlaşmasının geçen hafta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda ezici bir çoğunlukla reddedilmesi sonrası Başbakan Theresa May destek için siyasetçilerin karşısına çıktı. AB'nin onay verdiği ancak parlamentoda reddedilen anlaşmanın maddelerini yeniden müzakere etmeye hazır olduğunu belirten May, ancak müzakerelere rağmen 2016'da yapılan referandumun sonuçlarına uygun davranacağını belirtti. Son aylarda ikinci bir Brexit referandumunun yapılması için çağrıların arttığı ülkede 2016 yılındaki sonuçları geçersiz kılacak girişimleri reddeden Başbakan, ikinci bir halk oylamasının siyasetçilere güveni azaltacağını ve hükümetin görevinin hangi şartlarda olursa olsun AB'den çıkışı sağlamak olduğunu kaydetti. "Anlaşmasız çıkış gündemde kalacak" Herhangi bir anlaşma olmadan AB'den çıkılması seçeneğinin gündemden düşürülmesi için muhalefet milletvekillerinin yaptığı baskılara da yanıt veren May, referandumun kendisine Brexit'i gerçekleştirme görevi verdiğinin altını çizdi ve bu sürecin anlaşma olsa da olmasa da tamamlanacağını söyledi. Başbakan, "Anlaşmasız çıkış ya 50'inci maddeyi hükümsüz kılarak gündemden düşürülür - bu da referandum sonuçlarını geri çevirmek demek ve hükümet bunu yapmayacaktır - ya da AB ile anlaşarak çıkışla sağlanır ki biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Söz konusu 50'inci madde üye bir devletin AB'den ayrılma prosedürünü işletmesinin önünü açıyor ve süreci resmen başlatıyor. AB vatandaşları için düzenleme Konuşmasında Brexit sonrası Birleşik Krallık'ta ikamet eden AB üyesi devletlerin vatandaşlarının tüm haklarının korunmaya devam edeceğini belirten Başbakan, ayrıca ülkede kalmak için başvuru yapacak AB vatandaşlarından alınması öngörülen harçları kaldırdıklarını açıkladı. Bundan sonraki süreçte oluşturulacak yeni bir Brexit planında "daha esnek" davranacağını belirten May, "Bu münazaraların sonuçlarını daha sonra AB'ye taşıyacağım. Hedefim AB ile yapılacak Brexit anlaşmasını sağlamak için bu parlamentonun desteğini almaya devam etmek" şeklinde konuştu. "Shakespeare bile böyle bir drama kurgulayamazdı" Bugün AB kanadından da çeşitli açıklamalar yapıldı. Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Michael Roth, William Shakespeare'in bile Brexit trajedisi gibi bir drama kurgulamakta zorlanacağını belirtti. AB'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier de Birlik ile Birleşik Krallık arasında gelecekte kurulacak ilişkiye dair anlaşma üzerinde çalışmaya hazır olduklarını, ancak mevcut anlaşmanın hâlihazırdaki şartlarda üzerinde uzlaşılan en iyi anlaşma olduğunu söyledi. Londra ile Brüksel arasında yapılan ve AB üyesi devletlerin liderlerinin onayını alan Brexit anlaşması geçen hafta Birleşik Krallık parlamentosunda 432'ye karşı 202 oyla reddedilmişti. May'in bu hafta siyasetçilerle görüşüp gelecek Salı'ya kadar yeni bir anlaşma ile parlamentonun karşısına çıkması bekleniyor. Başbakan, revize edilmiş yeni anlaşma ile milletvekillerini desteğini arayacak. Birleşik Krallık'ın AB üyeliği ise mevcut şartlarda 29 Mart itibarıyla sonlanacak. DW,rtr,AFP,AP/ÇÖ,GA © Deutsche Welle Türkçe