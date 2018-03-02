May: Brexit sürecinin kazananı olmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Mart (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile gelecekte gerçekleştirilebilecek ekonomik işbirliği vizyonundan bahsettiği konuşmasında, Brexit sürecinde iki tarafın da tam olarak istediğini alamayacağını söyledi.

“İngiltere bir daha düşünmeyecek, halk kararını verdi. Uygulaması parlamentonun karar vereceği bir konu” diyen May, bazı politikacıların aksine kendisinin insanlarla açık olduğunu vurguladı.

Kabinede konuşma yapan Başbakan May, Brexit’in belirli yönlerden tek pazara erişimini engelleyeceğini söylerken mevcut modellemelerin ilerleme için iyi bir yol olmadığına dikkat çekti. May Brexit’ten sonra yasa uygulamalarıyla ilgili, “AB’den ayrıldıktan sonra Birleşik Krallık genelindeki davalara kendi mahkemelerimizde karar verilecek. Ancak ugun durumlarda diğer ülkelerin hukuk sistemlerine baktığımız gibi yine Avrupa Adalet Mahkemesi’nin (ECJ) kararlarına bakacağız” dedi.

May ayrıca AB’nin Birleşik Krallık için satışa hazır bir model sunduğunu fakat AB’nin de iddialı bir anlaşmada ısrarcı olduğunu belirterek Kanada’yla yapılacak bir anlaşmanın kabul edilmeyeceğini söyledi. May bu durumda iki tarafın da istediğini alamayacağını ve bu sebeple bu anlaşmayı bir müzakere olarak görmesi gerektiğini vurguladı.

May konuşmasında AB ile oluşacak yeni ticari ilişkilerini yönetmek için beş ilke belirlediğini söylerken ilkelerden birincisinin adil ve açık rekabete ortam sağlanması için “karşılıklı ve bağlayıcı taahhütler” oluşturulması olduğunu söyledi. Bu durumda May diğer ilkelerini de tamamen bağımsız bir “tahkim mekanizması” oluşturulması gerekliliği, devam edecek bir diyalog ve danışma araçlarının devamlılığı, veri koruması için bir anlaşma yapılması ve AB ile Birleşik Krallık’ın kendi halkları arasındaki bağları koruması olarak sıraladı.