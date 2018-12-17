May: Brexit oylaması ocak ayında yapılacak

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Parlamentosu’ndaki Brexit anlaşması oylamasının 14 Ocak haftasında yapılacağını söyledi.

11 Aralık’ta yapılması beklenen oylama Başbakan May’in parlamentodan yeterli çoğunluğu alamayacağı endişesiyle ertelemişti.

May, Parlamento’da yaptığı açıklamada, Brexit anlaşması oylamasının 14 Ocak haftasında yapılacağını söyledi. Ancak kesin bir tarih vermedi.

Başbakan May, AB ülkeleri ile varılan taslak Brexit anlaşmasını İngiltere Parlamentosu’nda oylamasını, parti içi muhalefettten gelen tepkiler üzerine ertelemek zorunda kalmıştı.

Taslak anlaşmayı yeniden müzakere etmek umuduyla Brüksel’e götüren May, umduğunu bulamamıştı. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, anlaşmayı değiştirmek için asla masaya oturmayacaklarını açıkladı.

AB üyesi ülkeler ve Başbakan May, varılan anlaşmanın her iki taraf için de en iyi anlaşma olduğunu söylerken hem iktidar hem de muhalif partili milletvekilleri anlaşmanın özellikle İrlanda sınırı ile ilgili olan maddelerinin yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

Geçtiğimiz hafta ayrıca Başbakan ve Muhafazakar Parti’nin genel başkanı May,’in liderliği için Parlamento’da güven oylaması yapıldı.

Brexit krizi sürerken parti liderliğini devam ettirip ettirmeyeceğini belirlemek üzere yapılan oylamada, Theresa May, partisinin 3’te 2’sinin güvenoyunu aldı.