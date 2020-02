May: Brexit anlaşması ulusal çıkarlarımıza uygun bir taslak anlaşma

Celal Sönmez / Londra, 15 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, kabinesinden üç bakanın istifasına neden olan Brexit anlaşmasını, \"ulusal çıkarlarımıza uygun bir taslak anlaşma\" diye nitelendirdi.

Birleşik Krallık\'ta Brexit Bakanı Dominic Raab, Kuzey İrlanda\'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey, anlaşmayı gerekçe göstererek Perşembe günü istifa ettiler.

Hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasıyla ilgili parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında konuşan May, istifalar ile ilgili, \"Brexit süreci hepimiz için zor tercihlerle dolu. Bütün bu tercihlerle uyuşmuyoruz; ancak, görüşlerine saygı duyuyorum ve bugüne kadar yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum\" dedi.

Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık\'ı kendi sınırlarının, yasalarının ve parasının kontrolünü yeniden eline alma olanağı vereceğini savunan May, anlaşmayla ülkede istihdamın ve güvenliğin korunacağını söyledi.

May, \"Bu, 29 Mart 2019\'da AB’den sorunsuz ve sistemli bir şekilde ayrılmamıza imkan sağlayan ve ulusal çıkarlarımıza uygun bir ilişki için çerçeve çizen bir taslak anlaşmadır\" diye konuştu.

Anlaşmada yer alan tedbir maddesiyle ilgili olarak da May, tedbir maddesinin Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında gümrük duvarı sokmamanın tek yolu olduğunu vurguladı ve \"Kuzey İrlanda\'daki şirketlerin İngiltere\'nin iç pazarına tam ve sürekli erişimini güvenceye aldık\" dedi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan May\'in sözcüsü de, Birleşik Krallık gelecek yıl Mart sonunda Avrupa Birliği üyeliğinden ayrıldığında da, May\'in yine görevinin başında olmayı beklediğini söyledi.

Sözcü, May\'in bakanlarının dürüstlüğüne güvendiğini; ancak, yine de taslak anlaşmanın Brexit referandumunun sonucundan doğan vaatleri yerine getirdiğine inandığını söyledi. Sözcü, istifa eden bakanların yerine alışılmış yöntemlerle yeni atamalar yapılacağını açıkladı.

Brexit anlaşmasının, taraflar arasında gelecekteki ilişkinin nasıl olacağını belirleyen çerçeve belli olana kadar kesinlik kazanmayacağını da belirten sözcü, bu çerçevenin içinin gelecek iki haftada doldurulacağını ekledi.