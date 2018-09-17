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Ekonomi

May: Brexit alternatif anlaşması anlaşma olmayacak demektir

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, olası bir alternatif Brexit anlaşmasının, “anlaşma olmayacağı” anlamına gelecğini söyledi

17 Eylül 2018 14:35

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, olası bir alternatif Brexit anlaşmasının, “anlaşma olmayacağı” anlamına gelecğini söyledi.
BBC TV’ye konuşan May, Birleşik Krallık’ın 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin Brexit anlaşmasıyla ilgili, “Brexit planı alternatifi, bence anlaşma olmayacağı anlamına geliyor” dedi.
Söz konusu Brexit anlaşmasında önemli konulardan birinin Brexit sonrasında Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında kesin bir sınır olmayacağı belirtilirken, The Times’da yer alan habere göre AB’nin Baş Arabulucusu Michel Barnier’in, sınırlardaki kontrolü azaltacak bir teknoloji protokolü üzerinde çalıştığı vurgulandı.
 

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