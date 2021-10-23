Max Verstappen'den Lewis Hamilton'a: Aptal gerizekalı

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Formula 1'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki şampiyonluk yarışı hızlandıkça, ikii arasındaki gerilim de tırmanıyor.

Austin'deki ABD Grand Prix için dün yapılan ikinci antrenman turunda iki şampiyonluk adayının tekerlekleri birbirine dokununca, Verstappen radyodan sinirli bir şekilde, "Aptal gerizekalı!" diye bağırdı.

Mercedes pilotları Austin'deki pisti cuma günü domine etti. İstanbul'daki yarışı kazanan Valtteri Bottas antrenman turlarından birinci çıkarken, Hamilton da ikinci oldu. Verstappen neredeyse bir saniye daha yavaştı.

Şampiyonluk yarışında şu anda Verstappen, Hamilton'ın 6 puan önünde bulunuyor. Sezonun bitmesine 6 yarış kaldı.