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Spor

Max Verstappen'den Lewis Hamilton'a: Aptal gerizekalı

İki yıldız pilot arasındaki şampiyonluk yarışı hem pistte hem de pist dışında ısınıyor

23 Ekim 2021 13:53

T24 Dış Haberler

Formula 1'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile Red Bull pilotu Max Verstappen arasındaki şampiyonluk yarışı hızlandıkça, ikii arasındaki gerilim de tırmanıyor.

Austin'deki ABD Grand Prix için dün yapılan ikinci antrenman turunda iki şampiyonluk adayının tekerlekleri birbirine dokununca, Verstappen radyodan sinirli bir şekilde, "Aptal gerizekalı!" diye bağırdı.

Mercedes pilotları Austin'deki pisti cuma günü domine etti. İstanbul'daki yarışı kazanan Valtteri Bottas antrenman turlarından birinci çıkarken, Hamilton da ikinci oldu. Verstappen neredeyse bir saniye daha yavaştı.

Şampiyonluk yarışında şu anda Verstappen, Hamilton'ın 6 puan önünde bulunuyor. Sezonun bitmesine 6 yarış kaldı.

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