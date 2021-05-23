Max Kruse, Union Berlin'i Avrupa kupalarına taşıdı

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında evinde konuk ettiği Leipzig'i Max Kruse'nin golüyle 2-1 mağlup eden Union Berlin, UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Sarı lacivertlilerden olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in yolunu tutan Kruse, gösterdiği performansla takımının UEFA Konferans Ligi'ne gitmesini sağladı.

Bundesliga'nın son haftasında evinde Leipzig'i konuk eden Union Berlin, 67'de Friedrich ve 90+2. dakikada Max Kruse'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Leipzig'in tek golü Kluivert'ten gelirken 50 puanla ligi 7. sırada bitiren Union Berlin, Almanya Kupası'nı ilk dört içinde yer alan Dortmund'un alması ile UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Union Berlin formasıyla Bundesliga'da 22 maça çıkan Max Kruse, 11 gol atıp 5 de asist yaptı.