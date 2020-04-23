Max Kruse: Süper Lig'e eylülde dönelim, biz zaten şampiyon olamayacağız

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Süper Lig'in durdurulması gerektiğini belirterek, "Biz zaten şampiyon olamayacağız" dedi.



Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Instagram canlı yayınında taraftarların sorularını yanıtladı. İşte Kruse’nin sözlerinden satır başları…

"Sezonu şu anda durdurmalıyız"

"Bence sezonu şu anda durdurmalıyız. İptal etmeliyiz demiyorum ama durdurmalıyız. 4 haftadır oynamıyoruz ve hala korona devam ediyor, 2-3-4 hafta içinde de duracağını sanmıyorum. Video ile idman yapıyoruz ama daha ne kadar devam edeceğiz. Taraftar olmadan oynayabiliriz ama neden böyle yapalım ki? Taraftarsız futbol, aynısı değil.

"Eylülde dönelim, lig kaldığı yerden başlasın"

Diyelim tekrar başladık ve bir oyuncu yine Koronavirüs kaptı. Bu sefer ne yapacaksınız? Tekrar 4 hafta ara mı vereceğiz? Barlar, restoranlar kapanacak mı? Futbol bir rol modeli olmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Şu anda ligler durdurulsun ve oyuncular ailelerine geri dönsün. Eylül’de dönelim, lig kaldığı yerden başlasın ve sonra hemen yeni sezon başlasın.

"Hükümetin kararını bekliyoruz"

Hollanda sezonu iptal etti, bunu yapmalarının bir nedeni var. Kimse oyuncuların ne düşündüğüne önem vermiyor, ne zaman başlayabileceklerini tartışıyorlar. Biz stattaki atmosfer için oynuyoruz, ne olacağını göreceğiz. Hükümetin ne karar vereceğini bekliyoruz, sanırım Mayıs’ın başında toplanacaklar.

Temmuz ayında oynarsak, ne zaman ara vereceğiz, yaz dönemi nasıl olacak, oyunculara tatil vermeyeceksiniz. 1 haftada 2 maç oynayabiliriz ama 4 hafta üst üste olunca, çok fazla olacaktır.

"Biz bu sene şampiyon olamayacağız"

Playoff sistemini düşündüklerini duydum tam olarak ne istediklerini bilmiyorum. Bir seçenek, nasıl olacak bilmiyorum. kolay değil, Dürüst olmak gerekirse, biz bu sene şampiyon olamayacağız maalesef."

Kariyerimde penaltı kaçırmadım

Penaltıları nasıl attığı sorulan Kruse, "Kariyerimde hiç penaltı kaçırmadım ve 10 yıldır kendimi bu konuda geliştiriyorum. Nasıl olduğunu söylemeyeyim" şekilde cevap verdi.