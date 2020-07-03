Sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan sürpriz bir şekilde ayrılan Max Kruse'nin yeni takımı belli oldu. Alman futbolcunun Stuttgart'a transfer olacağı açıklandı.



Alman basını, Max Kruse için "Stuttgart'la görüşmeler başladı" ifadesini kullandı.

Öte yandan şubat ayından itibaren kulüpten para alamadığını söyleyen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse ile Fenerbahçe arasında hukuki süreç başladı.

Max Kruse, 26 haftalık Fenerbahçe kariyerinde 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.