Max Kruse, Fenerbahçe'de kazandığı yıllık ücreti açıkladı!

Fenerbahçe ile olan kontratını alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse, Almanya'da katıldığı programda Fenerbahçe'den yıllık kazandığı net ücreti açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in formasını giyen eski Fenerbahçeli Max Kruse, Sarı-Lacivertliler'in formasını giydiği dönemde kazandığı ücreti açıkladı. Kruse, Aaron Troschke'nin YouTube programında açıklamalarda bulundu.

Max Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı feshetmişti. Sonrasında Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro'luk bir dava açan Kruse'ye karşılık Fenerbahçe de 18 milyon Euro'luk bir dava açmıştı. Daha sonra ise iki tarafın ortak bir noktada anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.

Troschke'nin programında Fenerbahçe'de ne kadar kazandığı sorulan Max Kruse, "Yılda net 3 milyon euro diyebilirim" cevabını verdi.

2019 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Max Kruse, 2020'nin yaz aylarında lige pandemi nedeniyle verilen arada sözleşmesini feshetmişti.