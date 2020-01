Max ile çocuklara hayvan sevgisini öğretecek

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- DEV bir görünüme sahip olmasına rağmen son derece uysal bir karakteri olan \'Danua\' cinsi \'Max\' isimli köpek, eğitmeni Can Sürmeli tarafından hayvan sevgisinin yayılması için düzenlenen eğitimlerde partner olarak kullanılacak. Sürmeli, 5.5 yaşında sahiplendiği Max\'in epilepsi hastası olduğunu söyledi.

İzmir\'de 3 yıl önce kurulan ve sokağa terk edilen hayvanların tedavisini yaptırıp sahiplendiren Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER), 5.5 yaşındaki Danua cinsi Max\'i de yeni yuvasına kavuşturdu. Max, yaklaşık 80 santimetrelik boyu ve 65 kilogram ağırlığında ve epilepsi hastası.

Sahibinin ona artık bakamayacağını anlaması üzerine yer arayışına girdiğini öğrenen HİPDER kurucularından Funda Bonomo, Max\'ı görür görmez aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu ve onu köpek eğiticisi Can Sürmeli\'nin bulunduğu Yakaköy\'deki rehabilitasyon merkezine emanet ettiklerini söyledi. Dernek olarak kargoyla kendilerine gönderilen az kullanılmış bazı eşyaların internet üzerinden satışını yaparak geliriyle sokak hayvanlarının tedavilerini yaptırdıklarını ve barınaklara mama yardımı yaptıklarını anlatan Bonomo, İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nde açtıkları stantta da hayvanseverleri ağırladı. Max\'a gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Bonomo, \"Max\'in sahibi ona 5.5 yıl bakmış ama hastalığından dolayı bakamıyordu. Sık sık yurt dışına çıktığı için yeni bir sahip arıyordu ve bize ulaştı. Biz Max\'i çok sevdik. Dernek olarak Can Sürmeli ile birlikte okullarda çocuklara hayvan sevgisini aşındırmak için bazı etkinlikler düzenliyoruz. Bundan sonra onu da yanımızda götüreceğiz.\"

\"KİMSE ALMAZ, SAHİPSİZ KALIR DİYE KORKTUM\"

Köpek eğitmeni Can Sürmeli, Danua cinsi köpekleri çocukluğundan beri çok sevdiğini söyleyerek, \"Danua özel bir ırktır. İlk iki gün bana uyum sağlamakta güçlük çekti ama daha sonra merkezdeki diğer köpeklere de hemen alıştı\" dedi.

İnsanların bu büyüklükte bir hayvan gördükleri zaman çekindiğini dile getiren Sürmeli, temel eğitimlerin verilmesi şartıyla, insanlarla büyük bir hayvanın daha iyi diyalog kurabileceğini belirtti. Max\'in verilen komutları anladığını ifade eden Sürmeli, şunları söyledi:

\"Max şimdilik sadece yemek odaklı ama ileride komutları refleks haline gelecek. Onun ne kadar sosyal olduğunu önce çocuklara gösterecek ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışacağım. Epilepsi hastası olduğu için ona daha fazla ilgi duydum. 5.5 yaşında bir köpeği kimse sahiplenmez. Özellikle hasta olduğu için kimse almaz ve \'sahipsiz kalır\' diye korktum. Sahibi tedavisiyle ilgilenmemiş. Ne kadar sık kriz geçirdiğini bilmiyoruz. Veteriner hekimimize gösterdik, muayenesini yaptı. Ne kadar sıklıkla atak geçirdiğini not edeceğiz ve buna göre tedavisi planlanacak.\"

Max\'in gayet uyumlu bir ev köpeği olduğuna dikkat ceken Sürmeli, bütün köpeklerin akıllı olduğunu vurguladı ve onlarla nasıl iletişim kurulacağının iyi bilinmesi gerektiğini hatırlattı.

