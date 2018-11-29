Mavişehir Sports International'da, teknolojik bisikletler

Davut CAN / İZMİR, (DHA)-İZMİR\'de birçok sportif faaliyete ev sahipliği yapan Mavişehir Sports International Spor Merkezi\'nde kulllanılmaya başlanan, son teknoloji indoorcycling (oda bisikleti) bisikletler, sporculara kendi sınırlarını görüp, onları aşma imkanı sunuyor.

Mavişehir Sports International Spor Merkezi\'nde kullanılmaya başlanan \'connect\' (birbiriyle bağlantılı) ve coach by color (renklerle yönetme) teknolojisine sahip bisikletler, amatör sporcuları hem zorluyor hem de keyifli anlar yaşatıyor. Bisikletler, sporcuların harcadıkları kalori ve hız bilgisi gibi verileri bilgisayar ortamına aktarıyor ve bu veriler, eğitmenin bisikletindeki ekranda görünüyor.

Bisikletlerdeki hafif, orta ve ağır tempoyu temsil eden beyaz, mavi ve kırmızı renkleri, sporcular kendi fizik kapasitelerine göre ayarlayabiliyor. Spor eğitmeninin, arka planda çalan müziğin ritmini baz alarak söylediği renkleri seçen sporcular, böylece hem kas kütlelerini zorluyor, hem de müzikle içiçe spor yapıyor. Eşit sayıda takımlar kuran sporcuların verilerine göre, ders sonunda birinci olan takım belirleniyor.

Connect ve coachbycolor teknolojisine sahip, yeni bisikletlerle ilk dersi ise ünlü pilates sporcusu Deniz Sisa verdi. Sisa, yaklaşık 50 sporcuyla birlikte gerçekleştirdiği etkinliğin ardından, \"Çok keyifli bir etkinlikti. Bu bisikletler, insanların birlikte spor yapmasını sağlıyor. Öncelikle, takımlar oluşturuluyor. Sonra benim verdiğim renk komutlarına göre hareket ediliyor. Ardından veriler göz önünde bulundurularak birinci, ikinci, üçüncü ve diğer takımlar sıralanıyor. Tüm bunlar da müzik kullanılarak yapılıyor. Doğrusu bugün öğrenci sporcularımız çok hazırdılar, kondisyonları yeterince iyiydi. Enerjileri de çok güzeldi, umarım burada bir etkinlik daha yaparız\" dedi.