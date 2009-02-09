Mavi yolculukla 12 ay turizm

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yat İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Arif Yılmaz, mavi yolculuğu kullanarak turizmin 12 aya yayılabileceğini belirterek, "Çanakkale Baba Burnu'ndan Antalya Faselis koyu arasında mavi yolculuk yapılmaya uygun tüm koylar koruma altına alınıp, yapılaşma tehdidinden uzak tutulmalıdır" dedi.



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de turizmin 12 aya yayılmasında mavi yolculuğun büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Yılmaz, "Mavi yolculukta yararlandığımız kıyı ve koylar turizmi 12 aya yayacak unsurlara sahiptir. Bu koylar, su altı ve su üstünde endemik türlerin, tarihi unsurların, yoğun olarak bulunduğu iklim şartlarına uygundur" dedi.



Mavi yolculuk rotasındaki koyların sürekli ve uygun rüzgarları, düşük dalga boyu ve seyir sonrasında mola verilebilecek güvenli yüzlerce noktasıyla 12 ay boyunca turizme elverişli olduğuna işaret eden Yılmaz, "Görüş mesafesinin çok berrak olduğu ve su ısısının uygunluğundan dolayı 12 ay boyunca dalış, turistik hale getirilmiş amatör sünger avcılığı, su altı fotoğrafçılığı ve dalış eğitimi yapılabilir niteliktedir" diye konuştu.



Yılmaz, mavi yolculuk yapılan kıyıların tamamında tarih ve doğa yürüyüşleri yapılabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu koylarda köy ziyaretleri, gastronomi, eko turizm, kuş gözlemleri ve endemik tür gözlemleri yapılabilir. Bu kıyılar Türkiye'nin amatör olta balıkçılığına en uygun kıyı ve koylardır. Bu tarz turizm çeşitliliğinde mavi yolculuk tekneleri ve rotalarının kullanılması turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlayacaktır."



Mavi yolculuk rotaları



Türkiye'de mavi yolculukta kullanılan rotaların Bodrum-Gökova–Bodrum, Bodrum-Hisarönü Körfezi-Bodrum, Bodrum-Hisarönü Körfezi-Marmaris, Bodrum-Ekincik-Dalyan-Marmaris, Bodrum-Marmaris-Göcek, Bodrum-Kaş (Kekova)-Antalya, Marmaris-Hisarönü-Marmaris, Marmaris-Hisarönü-Bodrum, Marmaris-Kaş (Kekova)-Fethiye, Marmaris-Kaş (Kekova)- Antalya, Antalya-Kaş (Kekova)-Antalya ve Antalya-Kaş (Kekova)-Fethiye rotaları olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu rotalarda en fazla ziyaret edilen yerler Bodrum'da Tavşan Burnu, Karaada, Kisse Bükü, Orak Adası ve Çökertme, Gökova'da Sedir Adası, İngiliz Limanı, Karaca Söğüt Limanı, Tuzla Limanı, Yedi Adalar Limanları ve Löngöz Limanı, Hisarönü Körfezi'nde Palamut Bükü, Datça-Bencik Limanı, Selimiye Limanı, Orhaniye Limanı ve Kameliye Adası, Yeşilova Körfezi'nde Akvaryum, Bozburun Limanı, Marmaris'te Bozuk Kale Bükü, Serçe Limanı, Gebekse Koyu, Kadırga Koyu, Yıldız Adası ve Cennet Koyu, Köyceğiz'de Ekincik Koyları ile Dalyan ve Delik Ada, Fethiye'de Göcek Koyları, Yıldız Adası, Gemiler Adası ve Ölüdeniz, Kalkan'da Yesilova Koyu, Kaş'ta Bayındır Koyu, Kekova'da Kale, Üçağız, Gökkayalar ve Karaloz koyları, Antalya'da ise Ceneviz Limanı ve Fasilis'tir."



‘Türkiye’nin rakipleri Yunanistan ve Hırvatistan’



Yılmaz, mavi yolculuk yapan kişilerin gelir düzeyinin orta ve üst düzeyde olduğunu ekonomik krizin mavi yolculuk yapan kişileri etkilemediğini savundu. Türkiye'nin mavi yolculuktaki rakiplerinin Yunanistan ve Hırvatistan olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ancak bu ülkeler mavi yolculukta kullanılan ahşap tipteki tekneler açısından büyük bir filoya sahip olmadıkları gibi, böyle bir filoyu destekleyecek altyapıya da sahip değillerdir. Yaz sezonları Türkiye'ye göre çok daha kısa olmasının yanı sıra, hava ve deniz şartlarının Türkiye'den daha sert olması, Türkiye'yi mavi yolculukta avantajlı kılmaktadır" dedi.



‘Koylarda yapılaşmaya izin verilmemeli’



Mavi yolculuğun gelişmesi için bazı tedbirler alınmasının zorunlu olduğunu, bu kapsamda kıyılarda daha fazla fazla yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Çanakkale Baba Burnu'ndan Antalya Faselis arasında mavi yolculuk yapmaya uygun tüm koylar koruma altına alınıp, yapılaşma tehdidinden uzak tutulmalıdır. Yapılaşma nedeniyle yabancı ülkelerden gelen yatlar rotalarını Yunanistan'a çevirmeye başladılar. İleride bu rotalar Hırvatistan'a doğruda kayabilir. Koyları kaybetmememiz için kıyılardaki yapılaşmalar derhal durdurulmalı. Bu güne kadar kıyı planlaması yapılmadığından zaten birçok kayıp yaşanmıştır. Bundan böyle turizm çeşitliliğine önem ve destek verilmelidir."



‘Mavi yolculuk yerel ekonomiyi besliyor’





Mavi Yol Girişimi Üyesi Filiz Dizdar ise mavi yolculuğun yerel ekonomiyi desteklediğini ve korunması gerektiğini belirtti. Dizdar, mavi yolculukta kullanılan teknelerde yerli personelin görev aldığını ve buradan elde edilen gelirin yine yerel ekonomi içinde kaldığını ifade ederek, "Diğer sektörlerde kazanılan para dışarı çıkarken mavi yolculuktan elde edilen gelir yerel ekonomiyi besliyor" dedi.



Dizdar şunları kaydetti:

"Ancak mavi yolculuğu tehdit eden unsurlar var. Bunların başında koylar ve kıyılardaki yapılaşmalar geliyor. Bunun yanında karadaki yapılaşma, denizde ciddi şekilde kirlilik yaratıyor. Denizdeki kirlilik de mavi yolculuğu olumsuz etkiliyor. Mavi yolculuk Bodrum'da başladı ve büyüdü. Ancak şimdi ciddi tehdit altında. Koyların 5 yıldızlı otellere tahsisi mutlaka durdurulmalı."



Mavi yolculuk dört dilde tanıtılacak



Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Murat Süslü ise Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde yer alan mavi yolculuk rotaları ve bölgede bulunan 24 marinanın tanıtım çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Murat Süslü, "Öncelikle mavi yolculuk rotaları ve 24 marinanın dünyaya tanıtımı için 4 farklı dilde broşürler hazırlayacağız. Hazırlanacak broşürlerde, turistlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı telefon numaraları ve bölgeyi tanıtıcı bilgiler ve Türkiye kara sularında uyulması gereken kurallar yer alacak" dedi.



Mavi yolculuk rotalarının tanıtılması çalışmaları kapsamında, Avrupa başta olmak üzere Muğla ve ilçelerine turist gönderen ülkelerde görev yapan gazetecileri ve turizm konusunu ele alan köşe yazarlarını bölgede ağırlayacaklarını anlatan Süslü, "Bu süreçte dış ülkelerdeki kültür ataşeliklerimizle birlikte hareket edeceğiz. Yurt dışında düzenlenen fuarlara yoğun bir şekilde katılımı planlıyoruz. Mavi yolculuk rotalarının tanıtım süreci, bölge turizmi açısından hayati önem taşıyor" diye konuştu.

