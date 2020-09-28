'Mavi Vatan'ı ilk kez dile getiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Washington Post'a konuştu: Denizleri yeniden ihmal edemeyiz

Doğu Akdeniz krizinde yeniden gündem olan Mavi Vatan tezini ilk kez dile getiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Washington Post gazetesine konuştu. Gürdeniz, "Denizleri yeniden ihmal edemeyiz. Akdeniz'in jeopolitiğinden ve medeniyetinden öteye itilemeyiz" dedi.

Washington Post gazetesi, "Akdeniz'deki gerginlik sırasında, deniz üstünlüğü çağrısında bulunan emekli amiral dikkatleri topladı" başlıklı haber, Mavi Vatan tezini 2006 yılında ilk kez dile getiren emekli tümamiral Cem Gürdeniz ile konuştu. Haberde Gürdeniz'in 'Mavi Vatan'dan bahsetmesinden yıllar sonra 'bir zamanlar milliyetçi kanadın söylemi' olan tezin şu anda Türkiye'de iktidar tarafından sık sık dile getirdiği belirtildi.

Kendisi dile getirdikten sonra yıllar içinde gelişen Mavi Vatan tezinin köklerinin Osmanlı döneminden başladığını anlatan Gürdeniz, "Türkiye denizlerdeki iddialarını uygulamak için şansları kaçırdı" dedi. Gürdeniz, 1974 Kıbrıs Harekâtı'nın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu söyledi ve "Türkiye haritayı değiştirdi" dedi.

Balyoz davası kapsamında 11 Şubat 2011'de tutuklanarak üç buçuk yıl boyunca hapis yatan emekli amiral Gürdeniz, Türkiye'yi 'karaya hapsetmek isteyenlerle' karşı çıkılması gerektiğini söylerken "Tehlikede olan, Türkiye'nin savunması, güvenliği, doğal kaynakları, refahı ve hatta mutluluğu" dedi.

Haberde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Mavi Vatan tezini popüler hâle getirildiği belirtildi. Kendisini "ateşli bir milliyetçi" değil, "Kemalist" olarak nitelediğini söyleyen Gürdeniz, "Türkiye'nin günlük siyasetine dahil olmuyorum" dedi.

Mavi Vatan nedir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ağustos 2020’de "Sevr’i nasıl yırtıp attıysak, Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız” ifadeleriyle bahsettiği ‘Mavi Vatan’ kavramı, ilk olarak Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından 2006’da Deniz Kuvvetleri’nde bir brifing sırasında dile getirildi.

Mavi Vatan, Türkiye’nin belirli kıta sahanlığı dışında çevresindeki yaklaşık 462 bin kilometrelik bir alanı tarif ediyor.