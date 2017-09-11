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Mavi turda fenalaşan Baydar'dan acı haber

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da eş ve çocuklarıyla çıktıkları mavi turda, tekneden atladıktan bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan ve duran kalbi tekrar çalıştırılıp, hastaneye kaldırılan CHP Muğla İl Genel Meclisi eski üyesi

11 Eylül 2017 21:39

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da eş ve çocuklarıyla çıktıkları mavi turda, tekneden atladıktan bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan ve duran kalbi tekrar çalıştırılıp, hastaneye kaldırılan CHP Muğla İl Genel Meclisi eski üyesi 52 yaşındaki İsmail Hakkı Baydar, 1 haftadan bu yana tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde kurtarılamadı.
Bodrum\'un sivil toplum örgütlerinden Cumhuriyet Halk Evleri\'nin kurucusu CHP Muğla İl Genel Meclisi eski Üyesi, Mali Müşavir İsmail Hakkı Baydar, geçen 4 Eylül\'de eşi, 2 çocuğu ve arkadaşlarıyla mavi yolculuğa çıktı. Tekne, Bitez Mahallesi açıklarındaki Akvaryum Koyu\'na geldiğinde demirledi. Tekneden yüzmek için denize atlayan Baydar\'ı yakınları ve arkadaşları bir süre sonra suyun üzerinde yüz üstü hareketsiz buldu. Bir terslik olduğunu farkedilip, sudan çıkartılan Baydar\'ın çok su yuttuğu ve kalbinin durduğu anlaşıldı. Teknede tesadüfen bulunan tatilciler arasındaki bir doktorun müdahalesi ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Baydar, zodyak botla karaya çıkartıldı. Burada ambulansa nakledilen Baydar, Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Baydar, bir haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini, doktorların müdahalesine rağmen bugün kaybetti. Baydar\'ın ölümü yakınları, partilileri ve sevenlerini yasa boğdu. Baydar\'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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