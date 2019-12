'Mavi Senfoni'yi Murat Ülker almış

T24 - Burhan Doğançay’ın ‘Mavi Senfoni’ adlı tablosunun 2.2 milyon TL’ye satılması günlerdir konuşuluyor. Bülent Eczacıbaşı'nın "Bizim bütçemizin de bir sırını var" diyerek aldığı yönündeki haberleri yalanlamasının ardından tablonun Yıldız Holding adına Murat Ülker tarafından satın alındığı ortaya çıktı.





Tabloyu önce Can Has’ın aldığı ileri sürülmüş ardından Sabah ve Posta gazeteleri Bülent Eczacıbaşı’nın ‘Mavi Senfoni’yi aldığını duyurmuştu. Ancak Eczacıbaşı, dün basın açıklaması yaparak bu haberi yalanladı. Bülent Eczacıbaşı da Referans gazetesinden Oktay Vural'ın sorularını yanıtlarken şunları söyledi:



"Bana tabloyu neden siz almadınız? Burhan Doğançay İstanbul Modern'e yakışırdı. Paranız mı yoktu? Burhan Doğançay'a değer mi vermiyorsunuz, gibi yorumlar yapılıyor. Burhan Doğançay İstanbul Modern'de en ağırlıklı temsil edilen sanatçı. 90 eseri var koleksiyonumuzda. 2001 yılında sanatçının resrospektif sergisinin sponsoru olmuştuk. Doğançay'ın başyapıtlarından "Muhteşem Çağ" da koleksiyonumuzda.

Daha da alın deniyor. Tamam da bizim çok sayıda sanatçıya yer vermemiz gerek. Genç sanatçıları desteklememiz gerek. Ama bütçeler de sonsuz değil. Keşke her müzayedeye çıkan eseri alabilsek. Her birine talip olabilsek. Burhan Doğançay'a tabii ki gereken değeri vermek zorundayız ama gençlere de eğilmek zorundayız. "





Milliyet yazarı Mehveş Evin ise bugünkü (18 Kasım 2009) yazısında 'Mavi Senfoni'yi Yıldız Holding adına Murat Ülker'in aldığını açıkladı. Evin'in yazısı şöyle:



Burhan Doğançay’ın ‘Mavi Senfoni’ adlı tablosunun 2.2 milyon TL’ye satılması günlerdir herkesin dilinde. Türk çağdaş resminde rekor sayılan bu rakamı veren alıcının adı sır gibi saklandığından, spekülasyonlar aldı başını yürüdü.

Önce Can Has’ın ismi anıldı... Derken Sabah ve Posta gazeteleri Bülent Eczacıbaşı’nın ‘Mavi Senfoni’yi aldığını duyurdu.

Eczacıbaşı, dün basın açıklaması yaparak bu haberi yalanladı.

Bu söylentiler benim de kulağıma geldi elbette... Fakat kulak asmayıp, araştırdım. Sonunda doğru kaynağa ulaştım: Evet, ‘Mavi Senfoni’yi Yıldız Holding adına Murat Ülker almıştı...

Kendisi Godiva’nın Yönetim Kurulu toplantısı için Amerika’daydı. Ancak Ülker’in çatı şirketi Yıldız Holding’teki kaynaklardan bu bilgiyi doğrulattım.

Şimdiye kadar çağdaş sanat merakından ziyade av ve yelken tutkusuyla gündeme gelen Murat Ülker; Ferruh Başağa, Devrim Erbil, Abidin Dino ve Erol Akyavaş gibi ressamların eserlerinden oluşan kişisel bir koleksiyona sahip... Sıkı bir modern sanat meraklısı ve Burhan Doğançay hayranı olan Ülker, son iki aydır Doğançay’ın eserlerinin yer aldığı müzeleri gezip fırsat buldukça usta ressamla vakit geçirmiş...



ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI DEĞERİNİ BÖYLE BULACAK



Ülker, ‘Türk modern sanatı barajı aşsın, dünyada kendine yer bulsun... Yatırım yapan koleksiyonerlerin önü açılsın...’

fikrinden hareket ederek ‘Mavi Senfoni’yi almaya karar vermiş. Bir gün önce sohbet ettiğim koleksiyoner Oktay Duran’ın da bu misyona hizmet etmek amacıyla tabloyu satmaya karar verdiğini hatırlatayım...

Forbes listesinin ‘dünyanın dolar milyonerleri’ listesinde yer alan Ülker, çağdaş resme yatırım yaparak, şanına ve servetine yaraşır bir adım attı. Aynı zamanda Türk modern sanatını geliştirmek adına tarihe geçti...

Dünyanın her yerinde sanat böyle gelişiyor işte: Ülkenin önde gelen sanayicileri yatırım yaptıkça, ressamları da tanınıyor.

Amerika’da 20.yüzyıl başında işadamları statü sahibi olmak için modern sanata yatırım yaptı, bakın bugün nereye geldiler.

Günümüzde Çin bile adını sanatla duyuruyor... Neden Türkiye yapmasın?



Yıldız Holding, Godiva’yı geçen yıl 850 milyon dolara almış, krize rağmen bir yılda yüzde 6.5 büyütmüştü... İki hafta önce Forbes dergisinin listesine 647’nci sıradan giren Murat Ülker hakkında kısa bilgiler şöyle: