Mavi Senfoni’ye 1.000.000 TL

Türk plastik sanatlarının yükselişiyle birlikte bu yıl da müzayedelerde yine rekor satışlar bekleniyor. Antik AŞ yeni sezonu büyük bir müzayedeyle açmaya hazırlanıyor. 15 Kasım’da Swissotel’de gerçekleştirilecek Çağdaş Türk ve Avrupa Resmi Müzayedesi’nde, Burhan Doğançay’ın yapıtı dikkat çekiyor.



Doğançay’ın “Mavi Senfoni” adlı eseri 1.000.000 TL’ye satışa çıkarak, yaşayan bir sanatçının müzayedede satışa sunulan en yüksek bedelli eseri unvanını kazanacak.



Beyaz Müzayede’nin 7 Kasım’da Sofa Hotel’de düzenleyeceği 10. Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi’nde ise 134 sanatçının 338 eseri satışa sunulacak. Selim Turan’ın “Soyut Kompozisyon”u (300 bin - 400 bin TL); Fahrelnisa Zeid’in “Madam Caron”u (140 bin - 200 bin TL) müzayedede öne çıkan başlıca eserler...



Doğançay'dan Dubai'ye ilgi



Ünlü müzayede evi Christie’s’in Dubai’de düzenlediği çağdaş sanat müzayedesinde Burhan Doğançay’ın “Kardelenler” serisinden bir tablosu 242 bin 500 dolara alıcı buldu. Eser müzayedede en yüksek fiyata satılan 3. eser oldu. Müzayedede, Türkiye’den 14 sanatçının 22 eserinin toplam satışından 862 bin 750 dolar elde edildi.

