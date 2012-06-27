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Kültür-Sanat

'Mavi Senfoni Dinletisi' internetten canlı yayınlanacak

Çağdaş Türk resminin en önemli isimlerinden Burhan Doğançay'ın "Mavi Senfoni" adlı eseri için klasik müziğin ünlü bestecilerinden Kamran İnce bir beste hazırladı

27 Haziran 2012 20:10

Burhan Doğançay'ın en önemli eserlerinden "Mavi Senfoni" için Kamran İnce tarafından hazırlanan dinleti, 28 Haziran'da ilk kez icra edilecek.

Burhan Doğançay'ın en önemli eserlerinden "Mavi Senfoni" için Kamran İnce tarafından hazırlanan dinleti, 28 Haziran'da İstanbul Modern'de Hüseyin Sermet tarafından ilk kez icra edilecek. Mavi Senfoni Dinletisi, saat 20.30'da www.mavisenfoni.com'dan canlı yayınlanacak.

Çağdaş Türk resminin en önemli isimlerinden Burhan Doğançay'ın "Mavi Senfoni" adlı eseri için klasik müziğin ünlü bestecilerinden Kamran İnce bir beste hazırladı.

Los Angeles Times gazetesi tarafından, "Modern müzikle bağlantısını koparmadan egzotik kalabilen nadir bir besteci" olarak nitelenen İnce'nin bestesi, piyanist Hüseyin Sermet tarafından 28 Haziran saat 20.30'da ilk kez icra edilecek. İstanbul Modern'de gerçekleşecek bu benzersiz deneyim www.mavisenfoni.com'dan canlı yayınlanacak. Yayın mobil cihazlardan da izlenebilecek.
"Mavi Senfoni" tablosu, 23 Eylül'e kadar Yıldız Holding'in desteği ile İstanbul Modern'de gerçekleşen "Kent Duvarlarının Yarım Yüzyılı: Burhan Doğançay Retrospektifi"nde görülebilir. Burhan Doğançay'ın 50 yıllık çalışmalarından oluşan kapsamlı bu sergide, sanatçının 14 ayrı dönemi ve dünyanın önde gelen müzelerinin koleksiyonlarında bulunan 120 çalışması izleyiciyle buluşuyor.

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