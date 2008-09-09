Mavi önlükte sona doğru

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, okullarda mavi önlüklerin artık tarihe karışacağını, 2009-2010 eğitim yılı itibariyle, öğrencilerin daha çağdaş ve rahat formalar giyeceklerini açıkladı.

Bakanlık, yakın zamanda yeni forma modellerini internette yayınlayarak velilerden görüş alacak. Formalar eskisi gibi tek renk olmayacak.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 2009-2010 eğitim öğretim yılı itibariyle mavi önlüklerin kullanılmayacağını, yerine yeni ve daha rahat “formaların kullanılacağını açıkladı. Bakan Çelik, yaptığı açıklamada, asıl meselenin kravat, pantolon, ceket “hikayesi olmadığını söyleyerek, okullarda serbest kıyafete ise karşı olduğunu söyledi. Çelik, “Şimdi okullarda biz bunu bu şekilde yaptığımız zaman bu işin önünü alamazsınız. Bin bir türlü başınıza dert alırsınız. Bütün Avrupa’da da herkes canı istediği gibi giymiyor. Bizim burada üzerinde durduğumuz şudur. Her okulun standart kıyafeti olsun. Gelecek seneden itibaren mavi önlüğü kaldıracağız dedi.



2009-2010 yılı itibariyle yeni formalar kulanılacak



Daha önce kullanılan siyah önlüklerin “sefaleti örtmek için olduğunu ifade eden Çelik, Türkiye’nin ekonomisini düzelmesi ile okul kıyafetlerinin de değiştiğini kaydetti. Çelik, “Çocukların kıyafetleri gördünüz mü. Beyaz tişört, lacivert etek kızlarda, erkeklerde pantolon. Gayet de şık olmuştu. Biz modeller koyacağız internette velilerin beğenisine sunacağız. Modellerin hepsi hazırlandı. Bu uzun zamandır hazırlanan bir şey. 2009-2010 için hazırlandı. Bu sene velilere ekstra masraf çıkarma niyetinde değiliz. Serbest kıyafet olsa ne olur. Biz bir inceleme yaptırtırdık. En az 4 kat artıyor masraf. Bir de bu Türkiye’de gelir dağılımımdaki adaletsizlik belli bir seviyeye gelmeden olmaz. Mesela bir kısım öğrenciler markalı elbiseler ile okula gidecekler. Şimdi bir kısmı garip garip giyinerek gidecek ve bu çok travmatik sonuçlar doğurabilir. Ama forma olunca, birinin beş tane var, birinin iki tane var. Ama neticede hepsi aynı. Bu, bu sıkıntıyı gideriyor. Tamamen serbest kıyafete geçme niyetinde değiliz açıklamasında bulundu.



Bakan Çelik, öğrencilere çeşit çeşit alternatifler sunulacağını belirterek, “Buradaki esas amaç çocukların kendini daha rahat hissedebileceği, ama asla disiplinden taviz yok. Böyle pejmürde darmadağınık, şekilde okula, zaten tertipli düzenli giyinmek de eğitimin parçasıdır. Bu sene öğrencilerin kıyafetine müdahale etmiyoruz, ama ‘kravat takmadın’ gibi sıkıntılar olmaz dedi.



Bakanlık formalar için velilerden görüş alacak



Mlli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni forma modelleri, yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden yayınlanarak velilerin beğenisine de sunulacak. Her renkte ve farklı modellerde yapılacak yeni formalarla ilgili olarak velilerden görüş alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni formalarla ilgili olarak yaklaşık 8 aydır çalışmalarını sürdürürken, hazırlıklarını neredeyse tamamladı

