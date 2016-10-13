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Dünya

Mavi Marmara'dan sonra sonra bir ilk; 6 yıl sonra İsrailli bir bakan Türkiye'de

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak için İstanbul'a geldi

13 Ekim 2016 18:51

Mavi Marmara krizinden 6 yıl sonra ilk kez İsrailli üst düzey bir yetkili Türkiye'de. İstanbul'da konuşan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, "Türkiye ile İsrail'in ilişkilerinin normalleşmesi için destek verenlerden birisiyim" dedi.

23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak için İstanbul'a gelen Steinitz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. 

İstanbul'da basın toplantısında konuşan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için çaba harcayanlardan biri olduğunu söyledi. 

"Gazze'deki Filistin halkının yaşam kalitesini artırmak bizim çıkarlarımıza karşı değildir" diyen İsrailli bakan Yuval Steinitz, Türkiye'nin yaptığı yardımlardan memnuniyet duyduklarını belirtti. 

İsrail Enerji Bakanı Steinitz iki ülkenin doğalgaz boru hattı projesi konusunu da ele aldıklarını belirtti. 

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz Dünya Enerji Konseyi toplantısında Atlantik Konseyi'nin "Doğu Akdeniz'de yeni görünüm" başlıklı panelinde konuşacak. 

İsrail Ekonomi Bakanı Steinitz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak arasındaki ikili görüşmeyle ilgili de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. 

Açıklama, "Bakan Albayrak ve İsrailli mevkidaşı Steinitz, İsrail’den Türkiye’ye doğalgaz ihracatı fırsatlarını detaylıca görüşmüş ve bu konu üzerine diyalog kurmayı kararlaştırmışlardır" denildi. 

Açıklamada, "Türkiye ve İsrail, Gazze ve Cenin’de kurulacak elektrik santrallerini içerecek şekilde, Filistinlilere elektrik temin etmenin çeşitli yollarını ele almışlardır" vurgusu da yapıldı.

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