Mavi Marmara'da ölenlerin yakınları 20 milyon dolarlık tazminatı Filistin için kullanacak

İsrail askerlerinin Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşmanın ardından kendilerine verilecek 20 milyon dolarlık tazminatı Filistin yararına kullanma kararı aldı.

İsrail askerleri, uluslararası sulardayken Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine helikopterle iniş yaparak ateş açmış, çıkan olayda 9 kişi hayatını kaybetmiş 30 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından İsrail ile Türkiye arasındaki ipler kopmuş, Türkiye İsrail büyükelçisini geri çekmişti.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından yapılan görüşmelerin ardından İsrail devleti, Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeyip Gazze'ye uyguladığı ambargoyu hafifletti. Tazminat kararının ardından İsrail devleti, önceki gün Adalet Bakanlığı'nın hesabına 20 milyon dolar yatırdı.

"Cumhurbaşkanı ve hükümet samimi"

Habertürk'te yer alan habere göre; İsrail'in Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenmesi için gönderdiği 20 milyon doların, Filistin için kullanılacağı öğrenildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Haydar Bengi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Murat Yaşa, Mavi Marmara'da hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi'nin kendisinin hocası olduğunu söyledi.

Yaşa, "Alınan 20 milyon dolar sembolik bir şey, bir anlam ifade etmiyor. Ne Filistin meselesine, ne de ailelere bir anlam ifade etmiyor. Bu yolculuk bundan dolayı başlamadı, Filistin'deki sıkıntıların son bulması, Gazze'ye ambargonun kaldırılması ve İslam aleminde bir farkındalık oluşturmak için yolculuk yapıldı. Mavi Marmara'da şehitler misyonunu kesinlikle tamamen yerine getirdi. Mavi Marmara gemisinden önce, İsrail sorgulanamaz, kimse ondan hesap soramaz, istediği gibi yapar, kimse ondan rica bile edemezdi. Mavi Marmara aslında bu yönüyle kendi misyonunu gerçekleştirdi. Devletler bir birleri ile oturup anlaşma yapabilirler, işin bu boyutunu devlet kendisi halleder. Burada önemli olan devletin samimiyeti, ben açık söylüyorum, Cumhurbaşkanı ve hükümetin Filistin meselesine samimice uzandığını, yardımda bulunduğunu biliyorum" dedi.

"Para Filistin için kullanılacak"

İsrail devletinin tazminat olarak gönderdiği 20 milyon doların maddi anlamda hiçbir değerinin olmadığını savunan Yaşa, şunları söyledi:

"Bunun İsrail tarafından ödenmesi, tam arzu ettiğimiz şekilde olmasa bile ceza ödedim şeklinde olmasa da, tazminat veya özür bedeli olarak görülse bile bu bizim için önemlidir. Biz bunu İsrail'e kesilen ceza olarak algılıyoruz. Bizim için önemli olan İsrail'in bu cezayı ödemesi. Hiçbir şehit ailesi bu parayı alıp kullanmaz. Onların derdi, Kudüs davasıydı, onların derdi Filistin'di onların derdi mazlumlardı. Biliyoruz ki bu 20 milyon dolara da hiçbir aile karışmayacak. Ali Haydar Bengi'nin de ailesi bu yönde demeç verdi. Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin yakınları da aynı ortak karar üzerinde buluştular. 20 milyon dolar olduğu gibi Filistin davasına kullanılacak.