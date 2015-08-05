Mavi Marmara'da hayatını kaybedenlerin yakınlarından Arınç'a: Bir erkek olarak susmasını bil

Akdeniz'in uluslararası sularında İsrail tarafından saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybedenlerin yakınları, kırmızı bülten formlarının Interpol'e gönderilmesine engel olan Türk yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sözlerine de tepki gösteren aileler, "Bizleri hiçbir güç, hiçbir kurum yönlendirmemektedir. Bunu buradan kendisine iletirken 'beyefendi sen de bir erkek olarak susmasını bil!" ifadesini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Mavi Marmara’da hayatını kaybedenlerin yakınları, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan mağdurlar, dava süresince kendilerine destek olan basın mensuplarına teşekkür etti.

Mağdur aileler adına açıklamayı, gemiye yapılan saldırıda hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu yaptı. Hukuk çerçevesinde her platformda hak arayışlarının devam edeceğini ve bunu Filistinli çocuklar üzerinden boyunları üzerinde bir borç olarak gördüklerini belirten Topçuoğlu şöyle dedi: "Kırmızı bülten kararlarının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen gereğinin yerine getirilmemiş olduğunu kendi devletimizin adli ve idari makamları tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak engeller çıkarıldığını görmekteyiz" dedi.

‘İsrailli katiller, belki ülkemize bile gelmektedirler’

Bürokratların bu konudaki tavırlarını anlayamadıklarını anlatan Topçuoğlu, "O katiller kırmızı bültenle aranması gerekirken hâlâ istedikleri yere gidebilmektedirler. Belki ülkemize bile gelmekteler. Hangi davada görülmüş ki mahkemenin aldığı kırmızı bülten kararı Dışişleri Bakanlığı'na sorulsun? Velev ki soruldu, nerede görülmüş ki Dışişleri Bakanlığı 10 vatandaşının katili sanıklarla ilgili kırmızı bülten kararını engellesin? Yaklaşık 6 ay önce yaptığımız basın açıklamasında sorduğumuz bu soruları bugün yeniden sormanın anlamsız kaldığını Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye sunduğu cevap ile anlamış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Topçuoğlu, Mavi Marmara olayı ile ilgili açıklamalar yapan Bülent Arınç'a da tepki gösterdi. Bir süre yaşanan 'sus' polemiğinden yola çıkarak Arınç'ı eleştiren Topçuoğlu, "Geçenlerde çok üzücü bir şekilde açıklamalarda bulundu. Biz şehit aileleri olarak kimsenin aklına muhtaç değiliz. Bizleri hiçbir güç, hiçbir kurum yönlendirmemektedir. Bunu buradan kendisine iletirken beyefendi sen de bir erkek olarak susmasını bil!" dedi.