Mavi Marmara'da eşini kaybeden Çiğdem Topçu: Erdoğan bize söz vermişti, Allah'a havale ediyorum

Mavi Marmara gemisinde İsrail askerlerinin operasyonu sonucu eşi Çetin Topçu'yu kaybeden ve aynı zamanda yolculardan da biri olan Çiğdem Topçu, "Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkilileri tarafından bizlere bir takım sözler verildi. 'Kanı akanlar sizsiniz, o yüzden söz hakkı da yine sizlere ait' denildi. Ancak hiçbir şekilde fikrimiz sorulmadı. Bizlere söz verip tutmayanları Allah'a havale ediyoruz" diye konuştu.

Meydan gazetesinin haberine göre, Mavi Marmara'da İsrailli askerler tarafından öldürülen İbrahim Bilgen'in oğlu İsmail Bilgen, Türkiye ile İsrail arasında normalleşme müzakerelerini kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Anlaşma, ambargoyu hukuki zemine taşır nitelikte"

Hükümet tarafından kendilerine hiçbir şekilde bilgi verilmediğine dikkat çeken Bilgen, “Mavi Marmara'da şehit olmayı göze alıp yola çıkan insanların amacı mazlumlara yardım etmekti. Orada gayri hukuki uygulanan ambargoyu ve ablukayı kaldırmak ve dünyanın dikkatini buraya çekmekti. Bunun içinde de büyük bedeller ödendi. Ancak şu anki duruma bakıldığında Türkiye'nin İsrail ile yapmış olduğu anlaşma ambargoyu hukuki zemine taşır nitelikte. Bizler şehit aileleri olarak mazlumların aleyhine olan bu anlaşmaya kesinlikle 'hayır' diyoruz. Bizim en baştan beri söylediğimiz tek bir şey var. O da bu ablukanın kaldırılması” diye konuştu.

"Tazminatı bağış olarak vermeyi düşünüyorlar"

Hiçbir şekilde herhangi bir tazminat talebinde bulunmadıklarını da ifade eden Bilgen, “Zaten bizlere tazminatı tazminat olarak da vermeyi düşünmüyorlar. Onun için farklı bağış yöntemleri var. Ancak yine de biz kesinlikle tazminat talebinde bulunmuyoruz. Bizim istediğimiz sadece Gazze üzerindeki İsrail ablukasının kaldırılması. Bunun dışındaki hiçbir anlaşmayı kabul etmiyoruz” dedi.

“Bize verilen sözler tutulmadı, Allah'a havale ediyorum"

Mavi Marmara saldırısında eşi Çetin Topçu'yu kaybeden ve aynı zamanda yolculardan da biri olan Çiğdem Topçu, iddia edilen anlaşmayla ilgili hükümeti sert bir dille eleştirdi.



Topçu, konuyla ilgili düşüncelerini en başından beri ifade ettiklerini belirterek, “Filistin ve Gazze üzerindeki ambargo kalkana kadar yapılan hiçbir anlaşmayı kabul etmiyoruz” dedi. Ayrıca Türkiye ve İsrail arasında yapıldığı öne sürülen anlaşmanın kendilerinden habersiz yapıldığını da kaydeden Topçu, “Biz, bize yapılanları unutmadık. Unutanlar utansın!



Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkilileri tarafından bizlere bir takım sözler verildi. 'Kanı akanlar sizsiniz, o yüzden söz hakkı da yine sizlere ait' denildi. Ancak hiçbir şekilde fikrimiz sorulmadı. Bizlere söz verip tutmayanları Allah'a havale ediyoruz” diyerek hükümeti eleştirdi.