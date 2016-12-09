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Mavi Marmara savcısı: Türkiye, sadece bu davaya özel olarak yaptığı anlaşma ile egemenlik hakkından vazgeçmiştir

"Yargılama engeli olan bir davada hiçbir şey yapılamaz"

09 Aralık 2016 20:41

Mavi Marmara davasında duruşma savcısı Hüseyin Aslan Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşmanın ile davanın yasal dayanağı kalmadığını ve anlaşmanın yargı engeli olduğunu söyledi. Savcı Aslan, “Türkiye, sadece bu davaya özel olarak yaptığı anlaşma ile egemenlik hakkından vazgeçmiştir” dedi.

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Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Mavi Marmara davasının görülmesine devam edildi. Daha duruşma başlamadan polis ve mağdurlar arasında başlayan tartışmalar duruşmada da devam etti. 

Duruşmada avukatlar önceki celse mahkeme heyetini reddettiklerini söyleyerek, mahkemenin bu talebi karara bağlanmasını istedi.

"Yargılama engeli olan bir davada hiçbir şey yapılamaz"

Mahkeme başkanı tarafından reddi hakim talepleri için söz verilen duruşma savcısı, reddi hakim taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu savundu.

Türkiye ve İsrail arasında imzalanan anlaşma ile sanıkların yargılanmasından feragat edildiğini söyleyen savcı Hüseyin Aslan, "Yargı yetkisinden feragat edilmesi yargılama engelidir. Yargılama engeli olan bir davada hiçbir şey yapılamaz. Bundan sonra usul işlemi yapılamaz. Davanın devam etmesi için yasal dayanak kalmamıştır" dedi. Yargılamanın düşürülmesi ile ilgili bir oylama yapılmasının gerektiğini söyleyen savcı Aslan, "Eğer oylamadan ret kararı çıkarsa talepler değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

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