Mavi Marmara saldırısının yıl dönümünde İstanbul'da protesto düzenlendi

İsrail askerlerinin Gazze’ye giden Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 8’inci yıl dönümünde İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çağrısı üzerine, İstiklal Caddesi’nde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından konuşan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, "Filistin'de mücadele devam ediyor. Ta ki Kudüs kurtulana kadar bu mücadele devam edecek" dedi.

Mavi Marmara saldırısının 8’inci yıl dönümünde ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını da protesto eden katılımcılar, Tünel Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerinde pankart, bayrak ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atılan ve Galatasaray Meydanı’nda sona eren yapılan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı yapan İHH Başkanı Bülent Yıldırım “Dünyanın hemen her yerinde Mavi Marmara’yı unutmayan, Kudüs’ü unutmayan, herkese selam olsun. Allah şehit kardeşlerimize rahmet eylesin. Bugün burada Mavi Marmara’da canlarını veren şehitlerin aileleri ve çocukları da var. 8 yıldır acılarını yüreklerine gömdüler ama Kudüs için eşlerinin akıttığı kanlarda misk kokusu duydular. Şehit çocukları bu toplumun geleceğidir. Asla onları unutmayacağız. Filistin’de mücadele devam ediyor. Ta ki Kudüs kurtulana kadar bu mücadele devam edecek “diye konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail ablukası altındaki Filistin’in Gazze Şeridi’ne yardım götürmek ve ablukayı delmek için “Gazze’ye Özgürlük Filosu” kuruldu. Mavi Marmara, Sfendoni, Challenger I, Eleftheri Mesogios, Gazze I ve Defne Y gemilerinde oluşan ve 37 ülkeden 750 aktivistin yer aldığı filo, 31 Mayıs 2010’da İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi yaralandı.