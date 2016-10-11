Mavi Marmara saldırısı sonrası ilk kez İsrailli bir bakan Türkiye'ye geliyor

Mavi Marmara saldırısı sonrası normalleşmeye başlayan Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçiliyor. 2010'dan sonra İsrail'den Türkiye'ye ilk kez bakan düzeyinde ziyaret, 13 Ekim'de gerçekleşecek. İsrail Enerji, Su Kaynakları ve Milli Altyapı Bakanı Yuval Steinitz Türkiye'ye gelecek.

Mavi Marmara krizi sonrası, İsrail'den Türkiye'ye son 6 yılda bakan düzeyinde ilk ziyaret 13 Ekim Perşembe günü gerçekleşiyor. İsrail Enerji, Su Kaynakları ve Milli Altyapı Bakanı Yuval Steinitz Türkiye'ye geliyor.

İsrail Büyükelçiliği, ziyarete ilişkin basın açıklamasında, "görüşmenin her iki ülkenin yaklaşma çabalarının sonucu ve karşılıklı siyasi, ekonomik ilişkilerin yüksek potansiyelinin bir tezahürü olduğu" ifade edildi.

Bakan Steinitz İstanbul'da, 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında, mevkidaşı Berat Albayrak ile bir araya gelerek iki ülkenin enerji alanındaki işbirliğini görüşecek. Steinitz ayrıca Atlantik Konseyi'nin "Doğu Akdeniz'de Yeni Düzenleme" başlıklı panelinde açılış konuşmasını yapacak.

İkili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması bekleniyor.

İsrail'le anlaşma Meclis'te kabul edilmişti

Uluslararası sularda 31 Mayıs 2010'da yardım gemisi Mavi Marmara'ya düzenlenen saldırı ile bozulan iki ülke ilişkileri, diplomatik çabalarla yeniden tesis edildi. Türk halkından resmen özür dileyen İsrail, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödedi.

İsrail'le normalleşmeyi öngören anlaşmaya göre, uluslararsı sularda İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara baskınına katılan İsrailli askerler, hukuki ve cezai sorumluluktan muaf tutuldu, Mavi Marmara davası düştü.

"Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usûl Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dâir Kanun Tasarısı", 20 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi, 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. 1 Eylül'de de Resmi Gazete'de yayımlandı.