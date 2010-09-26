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Kültür-Sanat

Mavi Marmara, 'Kurtlar Vadisi' için hazırlanıyor

'Mavi Marmara' gemisi 'Kurtlat Vadisi Filistin' filmi için yeniden hazırlanıyor.

26 Eylül 2010 03:00

T24- İsrail'in, Gazze'ye yardım götürürken düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve serbest bıraktıktan sonra İskenderun Limanı'na çekilen üç Türk gemisinden ''Gazze'', Pakistan'a yardım malzemesi götürmek için, ''Mavi Marmara'' ise ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filmi için hazırlanıyor.


İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve BM heyetinin incelemelerinin ardından gemilerde teknik bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına başlandı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının gemilerdeki görevlisi Murat Bayraktar, çalışmaların ''Mavi Marmara'' ve ''Gazze'' gemilerinde yoğunlaştırıldığını bildirdi. Bayraktar, Mavi Marmara'nın büyük bölümünün tahrip edildiğini belirterek, ''Makine dairesi ve teknik aksamının tamir ve bakımı yapılıyor. Elektrik aksamı sökülmüş, yenilenmesi gerekecek. Geminin hazırlanması 1,5-2 ay sürebilir'' dedi.


Sel felaketi yaşayan Pakistan'a önümüzdeki günlerde gönderilecek insani yardım malzemelerinin ''Gazze'' ile taşınmasının planlandığını, bu nedenle çalışmaların bu gemide yoğunlaştırıldığını anlatan Bayraktar, ''Gazze'nin bakımı da 10 güne kadar tamamlanabilir ancak Defne ve Mavi Marmara'nın hazır hale gelmesi iki ay sürebilir'' diye konuştu.


Bu arada, gemilerde, Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere alınan oyuncaklar, İsrail askerlerinin baskın sırasında kullandığı belirtilen gaz bombaları, pompalı tüfek fişekleri, kelepçeler, gaz maskesi, BBC Yunanca servisi muhabiri Kyriakos Chatzistefanou'ya ait basın kartı ile Türkiye'den yardım gönüllüsü bir ailenin kızı Şeyma Betül Çetin'in, Gazzeli Duha'ya yazdığı mektup da göze çarpıyor.


Haber yapmak üzere gemiye gelen El-Cezire televizyonu web sitesi editörü ve Fas'ta yayımlanan ''Al Massae'' gazetesi İstanbul muhabiri Quassima Ibn Salah, Mavi Marmara'da yaşananları anlattı. Salah, askerlerin botla gemiye yaklaşma anını gördüğünü, askerlerin indirme yaptığı sırada basın odasında bulunduğunu ifade etti.


Öte yandan, Mavi Marmara'da, ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filmi için çekim yapacağı belirtilen Pana Filmden görevliler de çalışma yapıyor. Şirketin sanat ekibinden 6 kişi, geminin kaptan köşkü ve güvertesi ile baskının yaşandığı güverteyi, baskından önceki haline getirmeye çalışıyor.


Baskın sırasında kaptan köşkünün kırılan camlarının yerine yenileri takılıyor, zarar gören elektrik tesisatı tamir ediliyor. Filmin çekimlerine gelecek ayın ilk haftasında başlanması planlanıyor.

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