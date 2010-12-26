-''MAVİ MARMARA'' İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - ''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye giderken İsrail'in saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisi, İstanbul'a geldi. Sarayburnu'ndan 219 gün önce 22 Mayısta yola çıktıktan sonra 31 Mayısta İsrail'in saldırısına uğrayan ''Mavi Marmara'' gemisi, dün gece saat 01.10'da Çanakkale'deki Kepez Limanı'ndan resmi işlemlerinin tamamlanmasından sonra yola çıktı. İstanbul'a saat 13.00'de ulaşan ''Mavi Marmara'' gemisini Sarayburnu Limanı'na geminin kaptanı Mahmut Tural yanaştırdı. Geminin mürettebatı da ''Mavi Marmara'' ile birlikte İstanbul'a geldi. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Sarayburnu'da düzenlenen törenle, ''Mavi Marmara'' gemisi vatandaşlar tarafından ''Mavi Marmara'' şarkısı eşliğinde coşkuyla karşılandı. ''Mavi Marmara'' gemisinin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki römorkör eşliğinde boğaza girişinde Galata Köprüsü üzerinde havai fişekler patlatıldı. Gemi limana yanaşırken, törene katılan bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı. ''Mavi Marmara'' gemisinin üzerine saldırıda şehit olanların resimlerinin de asılı olduğu görüldü. Deniz polisi de boğazda güvenlik önlemi aldı. Anamur-Girne arasını 26 saat 15 dakika kafessiz yüzerek dünya rekoru kıran milli yüzücü Alper Sunaçoğlu'da ekibiyle Sarayburnu'ndan denize atlayarak, ''Mavi Marmara'' gemisinin İstanbul'a gelişini yüzerek karşıladı. Öte yandan bazı vatandaşlar, deniz yoluyla Sarayburnu'na ellerinde Filistin bayrakları olduğu halde sloganlar atarak geldi. Sarayburnu'nda düzenlenen karşılama törenine, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Başpiskopos Hilarion Capucci, gemide şehit olanların aileleri ve ''Mavi Marmara'' gemisiyle Filistin'e yardım götüren gönüllüler katılıyor. Karşılama töreni için birçok ilden otobüsler kaldırıldı. 50 farklı ülkeden aktivist İstanbul'a geldi. ''Mavi Marmara''yı denizde balıkçı gırgırları karşıladı. Tören alanının girişine ve sahneye de ''Mavi Marmara'' şehitlerinin resimleri asıldı. ''Mavi Marmara'' gemisi, Sarayburnu'nda bir hafta kalarak vatandaşların ziyaretine açık olacak. Gemi daha sonra Tuzla Tersanesi'ne çekilecek. Burada geminin tamir ve bakımı devam edecek. Talep olması halinde gemi başka ülkelere de gönderilecek. Bu şekilde Filistin'de yaşanan ambargonun sürekli gündemde olması sağlanacak.