-MAVİ MARMARA İSTANBUL'A GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, 31 Mayısta uluslararası sularda saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisinin, 26 Aralıkta İstanbul Sarayburnu Limanı'na geleceğini ve burada büyük bir karşılama töreninin yapılacağını söyledi. Yıldırım, İHH binasında yapılan basın toplantısında, geminin ilk olarak Çanakkale'de karşılanacağını, gemiye saldırıda ölenlerin ailelerinin, yaralananların, aktivistlerin ve medya mensupları bineceğini, gemiyi Sarayburnu'nda ve Haliç'in girişinde çok sayıda motorun karşılayacağını, karada da 10 binlerce insanın Mavi Marmara'yı bekleyeceğini ifade etti. Yıldırım, 26 Aralıktaki karşılamada, İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye yaptığı dökme kurşun operasyonunun da protesto edileceğini bildirdi. Yıldırım, aynı gün dünyanın pek çok noktasında da İsrail'in protesto edileceğini anlattı. Geminin 1 hafta boyunca Sarayburnu'nda ziyarete açık olacağını ifade eden Yıldırım, 26 Aralık Pazar günü saat 13.00'te herkesi Sarayburnu'na beklediklerini, çünkü İsrail'in bu karşılamayı büyük bir dikkatle takip edeceğini belirtti. Bir vicdan hareketi olarak yola çıkan Mavi Marmara gemisinin, şu anda bir özgürlük sembolü olduğunu belirten Yıldırım, ''Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan çok sayıda talep var. Mavi Marmara'nın saldırıya uğradığı günde aynı yerde buluşma görüşmeleri devam ediyor. 31 Mayısa yetişir mi belli değil, ama zannediyorum bu sefer aynı yerde 50'ye yakın gemi olacak'' dedi. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MazlumDer) İstanbul Şube Başkanı Cihat Gökdemir de İstanbul'da yaşayan yerli ve yabancı Sarayburnu'na çağırarak, ''Geçmişte İsrail'e gittiğimizde gördük ki bu ülkeye karşı eylem yapan 10 kişi bile orada büyük ses getiriyor. Bu sebeple, Türkiye'nin pazar günü birlik olup İsrail'in yaptığı saldırıyı kınamak için Sarayburnu'na gelmesini bekliyoruz'' diye konuştu. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Mavi Marmara gemisinde yer alan aktivistlerden Uğur Süleyman'ın hala yoğun bakımda olduğunu ifade ederek, İsrail'le yeniden kurulması planlanan dostluk ilişkilerinin kendilerini üzdüğünü ve pazar günü Sarayburnu'nda toplanacak halkın, bu duruma en güzel cevabı vereceğini belirtti. Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmalarının ardından yurt dışından gelerek Mavi Marmara gemisine katılan aktivistler söz aldı. İngiliz Kevin Ovenden, Mavi Marmara gemisinin Türkiye'nin bütün halkını birleştirmekle kalmayıp bütün dünya insanlarını İsrail'in Filistin'e uyguladığı işgal karşısında birleştirdiğini anlattı. Ovenden, karşılama töreninde, önümüzdeki 12 ayın programını da açıklayacaklarını ifade etti.