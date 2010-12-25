-MAVİ MARMARA GEMİSİNİ YÜZEREK KARŞILAYACAK İSTANBUL (A.A) - 25.12.2010 - Anamur-Girne arasını 26 saat 15 dakikada kafessiz yüzerek dünya rekoru kıran Alper Sunaçoğlu, yarın İstanbul'a gelecek olan ''Mavi Marmara'' gemisini 5 kilometre yüzerek karşılayacak. İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, dünya rekortmeni Sunaçoğlu'nun yarın İstanbul'a gelecek ''Mavi Marmara'' gemisini 5 kilometre yüzerek sembolik bir karşılama yapacağı, Sunaçoğlu'na sporcu arkadaşları Kerem Arda ve Serdar Sanrı'nın da eşlik edeceği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sunaçoğlu, bir sporcu olarak barış için yola çıkan bu gemiye ve bu geminin aktivistlerine destek olmak için bu eylemi yapacağını belirterek, geminin İstanbul açıklarına yaklaştığında suda karşılayıp, gemiyle birlikte Sarayburnu limanına geleceklerini kaydetti. Yeni rekor denemesini Mısır'dan Gazze'ye yüzerek gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Sunaçoğlu, Şarm El Şeyh şehrinde Kerem Arda ve Serdar Sanrı ile denize atlayarak Mısır'dan Gazze'ye 180 kilometre yüzeceklerini belirtti. Sunaçoğlu, şunları kaydetti: ''Ben bir sporcuyum. Sporun dini, dili, ırkı olmaz. İsrail'in beni engelleyeceğini sanmıyorum. Tam aksine barış için kendilerinden destek bekliyorum. İsrail, Mavi Marmara ve diğer gemileri engelledi. Beni hangi gerekçeyle engelleyecek. Tek başına benden korkacak halleri yok ya...''